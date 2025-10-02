Най-важните новини за деня: 2 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 2 октомври 2025 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД: САРАФОВ ВЕЧЕ НЕ Е ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Върховният касационен съд официално отказа да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България. Двама съдии от ВКС са отхвърлили искания, изпратени от него, с аргумента, че мандатът му е изтекъл на 21 юли 2025 г. Те се позовават на разпоредби от Закона за съдебната власт, които позволяват временно назначените ръководители на прокуратурата и върховните съдилища да останат на поста си за срок не по-дълъг от шест месеца.

EUOBSERVER: БЪЛГАРИЯ И ПРАВОСЪДИЕТО Ѝ СА СЛЕДВАЩОТО ГЛАВОБОЛИЕ НА ЕВРОПА

Върховенството на правото и закона и неспазването му в ЕС е тема от много години и обикновено най-шумният фокус е насочен към Унгария, дори Полша. Но най-новият епизод и то с тихо развиващ се все по-зле сценарий тече в България. Това пише авторитетното издание EUObserver.

ЗАМ.-ГРАДСКИ ПРОКУРОР НА СОФИЯ С ИНТЕРЕСНО МИНАЛО ОТКАЗА ДА ЗАПОЧНЕ ДЕЛО СРЕЩУ ПЕЕВСКИ (ВИДЕО)

Заместник-ръководител на Софийската градска прокуратура (СГП) - най-важната в страната, която води разследванията срещу депутати, министри и високопоставени чиновници - е отказал да образува наказателно производство за извършено хулиганство от Делян Пеевски. Това съобщи адвокат Методи Лалов, който заедно със сдружение "БОЕЦ", представлявано от Георги Георгиев, подаде сигнала. Той е във връзка със случая от 18 септември, когато от "Продължаваме промяната" блокираха служебния вход на Народното събрание в знак на солидарност с арестувания кмет на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.

ПИЯНА СПОРЕД МВР КМЕТИЦА, МЪЖЪТ Ѝ С ПАЛКА: САМОРАЗПРАВА НА ВЛАСТТА ЗАРАДИ БЕЗВОДИЕ?

България губи над 60% от водата си и е на незавидното първо място по този показател в Европейския съюз. Плевен, Ловеч, Перник и още куп населени места са на режим, като близо 600 градове и села са изцяло без вода към настоящия момент (по данни на "Зелено движение", иначе според държавата са около 200). От началото на годината досега в 450 места са били издадени официални заповеди за воден режим. Обещания на властта и уж действия с мерки да не е така постоянно обикалят медиите - но извън големите камери реалността е друга. Не царят, а пъдарят решава - и дори със сила, със заплаха за бой, по недопустим начин.

"ХЕМУСГЕЙТ" С ИМЕНА НА ХОРА И ФИРМИ: КАК 54 МЛН. ЛВ. В КЕШ ОТИВАТ В СКЛАД, А ПРОКУРАТУРАТА СМАЧКВА ДЕЛОТО

През есента на 2023 г. прокурор Ивайло Занев от Софийска градска прокуратура (СГП) се готви да обвини ръководителите на три големи пътностроителни дружества в образуване и ръководене на организирана престъпна група, присвоила над 54 млн. лв., предназначени за строителството на автомагистрала "Хемус". Това разкрива Антикорупционният фонд (АКФ) във втора част от разследването си по казуса "Хемусгейт". Както стана ясно в епизод №1 обаче, обвинителният акт така и не е влязъл в съдебна зала, а Занев и другите прокурори, водили разследването, са отстранени.

ОКОНЧАТЕЛНО: ПРЕЗИДЕНТЪТ ВЕЧЕ НЯМА ДА НАЗНАЧАВА ШЕФОВЕТЕ НА ДАНС

Депутатите отмениха правомощията на президента да назначава шефовете на ДАНС. Промяната става по инициатива на управляващото мнозинство и беше гласувана на второ четене в парламента. Предстои народните представители да гласуват промените в нормативните уредби и за другите спец звена - ДАР и ДАТО. С тези промени се прекратява възможността президентът да назначава техните ръководители с указ и се дава това право на Народното събрание, което ги избира с обикновено мнозинство.

"НЕ ОВЛАДЕЕМ ЛИ ХАРЧЕНЕТО, ЦЕНИТЕ СЕ ВДИГАТ И ХОРАТА ОБЕДНЯВАТ": МАРТИН ДИМИТРОВ С ПЛАШЕЩА ПРОГНОЗА

От вчера има нови данни, които показват, че дефицитът е 5.2 млрд. лева (става въпрос за месечния отчет по консолидираната фискална програма). Това е сериозна сума. Приходите са повече, но въпросът е че разходите са колосални. Те гасят пожара с бензин. Прогнозата на фискалния съвет е, че до края на годината, ако бъдат продължени сегашните политики, дефицитът ще е 9 млрд. лв. В тези сметки са включени и парите, които очакваме да получим по плана за възстановяване и развитие. Това каза депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров в ефира на Нова телевизия относно прогнозата за замразяване на доходите и вдигане на данъците.

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: ИМА ЗАДЪРЖАН БЪЛГАРИН ВЪВ ФЛОТИЛИЯТА ЗА ГАЗА, ПРЕДУПРЕДИЛИ СМЕ ИЗРАЕЛ (ВИДЕО)

Има българин във флотилията с хуманитарна помощ за Газа. Свързали сме се с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията „Сумуд“. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Това заяви премиерът Росен Желязков пред медии в Копенхаген по повод задържането на плавателни съдове от глобална флотилия, на борда на които има и български гражданин, съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БТА. Повече информация ще имаме към момента, когато нашият консул в Тел Авив посети Васил Димитров, допълни Желязков.

ИВО ИНДЖЕВ: ПРОИРАНСКОТО КРИЛО НА “ХАМАС“ ВЕРОЯТНО ЩЕ ОТХВЪРЛИ ПЛАНА НА ТРЪМП (ВИДЕО)

Проиранското крило на “Хамас“ вероятно ще отхвърли плана на Тръмп. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и блогър Иво Инджев. Той отговори на въпрос какво ще стане, ако твърдото крило на “Хамас“ отхвърли мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп: “Цялата работа е, че според мен двете основни крила, защото там има и други терористични организации, освен “Хамас“, но главната терористична организация, която контролира все още големи части от сектора Газа и град Газа, не са в съгласие в момента какво трябва да се направи. Вероятно крилото, което се влияе от Катар и Турция, е дало сигнали за съгласие.

БОРИСОВ: СВЕТЪТ УВЕРЕНО ВЪРВИ КЪМ ВОЙНА, ЕВРОПА И АМЕРИКА НЯМА ДА УСПОКОЯТ НЕЩАТА

"Влошаването на отношнията между Русия и САЩ, крайно влошени са между Русия и Европа. На Чернобил беше спряно електрозахранването тази нощ след атаки - това е нещо, което не само притеснява, светът уверено върви към война. Казвам го с прискърбие, защото агресията, която Русия употребява, е чудовищна, тя не спира и адекватните реакции, които Европа и Америка подготвят няма да успокоят нещата", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента. Думите му бяха във връзка със законодателната инициатива на управляващите да се отнемат правомощията на президента да назначава шефове на служби.

ЕС СЕ ПРОВАЛИ С ОГРОМНИЯ ЗАЕМ ОТ РУСКИ ЗАМРАЗЕНИ АКТИВИ ЗА УКРАЙНА

Доста хладно отношение е срещнала идеята на Европейската комисия за заем от 140 млрд. евро за Украйна, обезпечен със замразените в ЕС руски активи, на неформалната среща на евролидерите в датската столица Копенхаген. На 1 октомври те не успяха да постигнат напредък по предложението, защото Белгия е отказала да оттегли своето възражение, а Франция и Люксембург са изразили опасения относно правните последици, предава Financial Times.

ЗА ПРЪВ ПЪТ ТРЪМП РЕШИ ДИРЕКТНО ДА ПОМОГНЕ НА УКРАЙНА СРЕЩУ РУСИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Съединените щати ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за извършване на удари с ракети с голям обсег срещу енергийната инфраструктура на Русия. Информацията е на The Wall Street Journal, който я публикува на база свои източници в американската администрация. Това е първото такова решително действие от страна на Доналд Тръмп срещу Русия във войната, откакто той за втори път влезе в Белия дом. Освен това, САЩ призовават всички страни членки на НАТО, които могат да го направят, да помогнат на Украйна по същия начин.

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО: УКРАИНСКАТА АРМИЯ ЗАДУШАВА РУСИЯ

Безпрецедентна горивна криза набира скорост в Русия. Напоследък всички свикнахме в сутрешните новини да четем за горящи петролни съоръжения в Руската федерация. Преди няколко дни това беше Афипската рафинерия в Краснодарския край; днес пожар обхвана Ярославската нефтопреработвателна фабрика (петата по големина в страната). И всичко това, както сме писали, се дължи в основна степен на ударите на украинските въоръжени сили. Системните им атаки с дронове вкараха Русия в бензинова безизходица, в която й е все по-трудно да шава.

АЛКОХОЛЪТ КАТО ОРЪЖИЕ: МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ Е АЛКОХОЛИЗМЪТ НА РУСНАЦИТЕ

Пиян руснак с бутилка в ръка е един от най-дълбоко вкоренените и устойчиви национални стереотипи в света. Това е архетип, проникнал в световната поп култура, политически карикатури и ежедневието като синоним на разрушителен алкохолизъм. Но какво ще стане, ако този образ, дълбоко вкоренен в колективното ни съзнание, е неверен? Ами ако най-лошите пияници в историята не са руснаци, а хора, изградили си образ на изискани гастрономи? – пита словашкото издание Noveslovo.

КАК СТАНАХМЕ ВТОРИ В СВЕТА: РЕЦЕПТАТА НА СВЕТОВНИТЕ ВИЦЕШАМПИОНИ ПО ВОЛЕЙБОЛ

Част от световните вицешампиони по волейбол с първо телевизионно интервю след големия успех във Филипините. Пред bTV застанаха Дамян Колев, Аспарух Аспарухов и Стоил Палев, които показаха сребърните медали от световното първенство и обясниха как са успели да стигнат до рецептата, с която застанаха на второ място в света. Първо Дамян Колев сподели, че е вярвал, че ще играят на финал на световното първенство по волейбол. „Ние имаме и песни, които слушахме в съблекалнята – предимно рап. Впоследствие минавахме към по-сериозен тип песни преди мачовете“, посочи Колев. Една такава песен е била от санудтрака на „Рамбо“.

СВЕТОВНИЯТ ШАМПИОН, КОЙТО НЯМА ДА БЪДЕ ЗАПОМНЕН С УСПЕХИТЕ СИ, А С ГРОЗНАТА ПРОВОКАЦИЯ СРЕЩУ ЕДИН ОТ НАЙ-ВЕЛИКИТЕ ИГРАЧИ

253 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.