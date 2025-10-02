Мота призна защо Лудогорец не може да се бори с отборите от Ла Лига след разочарованието в Лига Европа

Наставникът на Лудогорец Руи Мота говори след поражението от Реал Бетис във втория мач от основната фаза на Лига Европа. "Орлите" се бориха здраво в Разград, но не успяха да реализират шансовете си и загубиха с 0:2. Бижу на Джовани Ло Селсо през първата част даде преднина на испанския тим през първата част, а автогол на Сон, който е юноша на Бетис, сложи край на спора в началото на второто полувреме.

Мота каза какво попречи на Лудогорец срещу Бетис

"Бетис вкара при единствената си ситуация през първото полувреме. Това направи нашата задача доста трудна. Знаем колко опасни са техните футболисти. Те вкарват голове от всякакви ситуации. Първият гол оказа голяма разлика. През второто полувреме се опитахме да търсим изравнително попадение, но точно в този момент дойде вторият им гол. Момчетата се опитаха, тичаха, бориха се. Създадохме положения, но не успяхме да вкараме топката във вратата. Ако бяхме вкарали гол, може би щяхме да се борим за равенството в този мач", каза наставникът на Лудогорец след поражението с 0:2.

"Не успяваме да се противопоставим на испанските отбори, може би защото това е една от най-добрите лиги в света. Играем срещу добри отбори и малките детайли правят разликата. Именно такъв беше случаят днес", отговори Мота на въпрос защо "орлите" не могат да се противопоставян на испанските отбори.

Мота коментира и състоянието на Едвин Куртулуш. Защитникът на "орлите" бе принудително сменен в 8-а минута, след като получи контузия след нарушение на Жуниор Фирпо. Наставникът на разградчани заяви, че все още е рано да се говори колко тежка е травмата на шведа: "Ще видим каква е ситуацията с Едвин Куртулуш. Получи контузия, но е рано да кажем каква е ситуацията с него. Трябва да внимаваме с играчите, които се завръщат след травми."

