Шедьовър и фатален автогол на юноша на Бетис закопаха Лудогорец в Лига Европа

Българският шампион Лудогорец не успя да пречупи далеч по-класния си съперник. "Орлите" допуснаха поражение с 0:2 от Реал Бетис във втория мач от груповата фаза на Лига Европа. Срещата в Разград, която се игра на фона на проливния дъжд в Разград, започна трудно за домакините. Въпреки че имаха своите шансове, "орлите" не успяха да се възползват от тях и бяха наказани. През второто полувреме съдбата си изигра шегата и доведе до много куриозна ситуация, завършила с втори гол във вратата на Лудогорец.

Реал Бетис показа класата си в Разград

Срещата започна проблемно за домакините, тъй като още в 8-а минута Руи Мота беше принуден да извърши смяна, след като един от играчите му се контузи. Жуниор Фирпо изрита Едвин Куртулуш и го контузи, а на негово място влезе Оливие Вердон. Австрийският рефер Юлиан Вайнбергер предпочете да не показва картон на провинилия се бранител на Бетис. Последваха спокойни минути, в които испанският отбор наложи контрол върху владеенето на топката, но на няколко пъти "орлите" успяха да развалят спокойствието. Кайо Видал внесе суматоха в редиците на съперника, но и в двете ситуации сбърка при завършващия пас, а в останалите случаи бе спрян от капитана Руибал чрез нарушения.

Срещата продължи без чисти положения пред двете врати до 32-а минута, когато класата на Бетис надделя и резултатът беше открит. Грешка на играч на Лудогорец подари топката в краката на Джовани Ло Селсо, който изпълни изключително прецизен фалцов изстрел с левия крак и реализира много красиво попадение в далечния ъгъл на Падт. Домакините отговориха с добър удар на Ерик Маркус пет минути по-късно, но той се оказа неточен. В добавеното време на първата част Сон изпълни опасен пряк свободен удар, но топката се спря от външната страна на мрежата до лявата греда. Така двата тима се оттеглиха на почивката при минимален аванс в полза на испанците.

Автогол на фен на Бетис спечели мача за Бетис

Второто полувреме започна спокойно под дъжда в Разград, но не измина много време преди Реал Бетис да удвои преднината си. В 53-а минута Антон Недялков остави зоната си непокрита, от което голмайсторът Ло Селсо се възползва по отличен начин и центрира остро в наказателното поле. Фирпо се оказа в позиция за стрелба, но не успя да вкара от метър на празна врата. Той чукна топката встрани, а тя се омота в краката на Сон и влезе в мрежата на "орлите". Куриозното в ситуацията е, че испанският защитник на разградчани е фен от дете и юноша на Бетис, а преди срещата бе помолен на шега от спортния директор на клуба да си вкара автогол и в крайна сметка съдбата реши да се случи точно това.

Малко след това Станич се опита да намали изоставането на Лудогорец, но ударът му мина над напречната греда. Десетина минути преди края на срещата Бетис можеше да вкара още един гол чрез резервата Езалзоуи, но изстрелът му се отби в лявата греда и излезе в аут. Грешка на Вайес в 84-а минута откри отлична възможност пред българския шампион да намали изоставането си, но разградчани не се възползваха от нея на празна врата. До края на срещата не се стигна до други опасни ситуации и футболистите на Реал Бетис се поздравиха с трите точки.

ОЩЕ: Българският шампион стана за смях при историческата си победа в Европа