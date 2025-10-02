Путин след 3,5 години буксуване в Украйна: Украинската армия е нищо особено - работническо-селска (ВИДЕО)

На годишната среща на т.нар. дискусионен клуб "Валдай" тази вечер руският диктатор Владимир Путин е твърде словоохотлив.

Ето още едно от по-запомнящите се негови изказвания, които предизвикват смях:

"В действителност украинската армия е обикновена, работническо-селска армия. Елитът там не се бие; те само изпращат своите граждани на клане. Затова те имат и такова количество дезертьори. При нас също има - при въоръжени конфликти винаги го има, има хора, които самоволно напускат частите си, но в сравнение с това, което се случва там (в Украйна - бел.ред.) - това са единици. Разбирате ли - единици! А там е масово!", заяви Путин.

И нито един човек в залата, разбира се, не го попита - а как постъпва руският елит, той воюва ли в Украйна или пращат главно хора от по-отдалечените републики, както и затворници, и второ - защо руската армия три години и половина не може да се справи с тази "работническо-селска" украинска армия, в която при това имало и масово дезертьорство. Интересни въпроси, на които отговор никой не очаква.

