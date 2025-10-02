Цинизмът на Путин: Заплахи заради АЕЦ Запорожие и към НАТО. На руснаците им било болно за войната в Украйна (ВИДЕО)

Октомври месец дойде, а с това дойде времето и за годишната среща на т.нар. дискусионният клуб "Валдай". Той е базиран в Москва мозъчен тръст. Създаден е през 2004 г. и носи името на езерото Валдай, което се намира близо до Велики Новгород, където се проведе първата среща на клуба. Централно събитие е изявата на руския диктатор Владимир Путин - той говори по различни теми, с ракурс думите му да очертават стратегическа рамка.

Заплаха към Украйна заради АЕЦ Запорожие

С цялото си нахалство, Путин заяви, че Украйна играела "опасна игра" заради АЕЦ Запорожие. Най-голямата в Европа ядрена централа е украинска, но беше окупирана незаконно от руската армия през 2022 година. Руският диктатор сега твърди, че централата е в обсега на украинската артилерия и тя стреляла, като не давала на руските ремонтни екипи да възстановят електрозахранването - затова реакторите се поддържат с генератори с дизелово гориво.

Изрично Украйна обяви, че далекопроводът от нейна страна е готов да подава ток, но руснаците не искат да го включат. Путин обаче, вместо да признае това, многозначително каза, че и украинците притежавали "работещи електростанции" и можело да има "огледални действия" от руска страна - т.е. обстрели. Той оправда думите си, че МААЕ има екип в Запорожката АЕЦ и всичко виждала - не руснаците стреляли.

Putin has escalated to openly threatening Ukraine’s nuclear power plants. He accused Kyiv of allegedly striking power lines to the Zaporizhzhia NPP and warned of a “mirror response,” saying: “Kyiv should remember there are nuclear plants on Ukrainian territory, and Russia can… pic.twitter.com/jplt1fowdj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 2, 2025

Войната в Украйна и НАТО

Същевременно, руският диктатор определи за "страшна трагедия" за украинците и руснаците пълномащабната война в Украйна, която той подпали със заповедта си армията му да нахлуе в суверенна Украйна на 24 февруари, 2022 година:

Putin cynically called the war against Ukraine "a pain for Russians." pic.twitter.com/CF2cCslk8g — WarTranslated (@wartranslated) October 2, 2025

И още - куп приказки как било невъзможно Русия да нападне НАТО. Който го говорел бил или некомпетентен, или лъжели, за да плашат гражданите си. Точно същото говореха всички около самия Путин буквално дни и часове преди руската армия да нахлуе в Украйна - който го казвал, според тях, бил психично болен - видя се какво стана. Всъщност всички страни в НАТО отприщвали война срещу Русия, по думите на Путин. В този ракурс - нямало да има сила на света, която едностранно да я управлява - щом Русия е книжен тигър (реакция на казаното от Тръмп какво представлява днешна Русия), какво било тогава НАТО. Играта на думи с "тояга и морков" - ако Тръмп бил президент, можело да не започне войната в Украйна, но в исторически план първо Западът опитал "да се разбере с Хитлер", а не СССР - западняците обаче говорели как СССР се съюзил с Хитлер:

Russia is going to attack NATO? It’s impossible to believe such nonsense. pic.twitter.com/gVPmfKuFlS — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

All NATO countries have been waging war against us.



Instructors actually participate in the hostilities. pic.twitter.com/mAETX6dQXb — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

If Russia is a paper tiger, then what NATO is? pic.twitter.com/pSztmzFVjx — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

They said that the Soviet Union was coercing with Hitler, but you were the ones who coerced with him the day before. pic.twitter.com/tAflMC0GYM — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

За капак Путин обяви, че Русия два пъти опитала да влезе в НАТО - приказките за пропадналото присъединяване излизат не за пръв път от устата на руския диктатор - Още: Путин: Исках да се присъединим към НАТО, но те ми отказаха

Той отправи и явна заплаха към Европа - гледайте какво става по вашите улици, вижте си икономиките. "Успокойте се, спете спокойно и опитайте да си решите проблемите", гласеше съветът му към европейските лидери:

Just calm down. Sleep quiet. Get to grips with your problems.



Look at what has been happening at the European streets. pic.twitter.com/sn1yvjxkap — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025