Цинизмът на Путин: Заплахи заради АЕЦ Запорожие и към НАТО. На руснаците им било болно за войната в Украйна (ВИДЕО)

02 октомври 2025, 21:32 часа 332 прочитания 0 коментара
Октомври месец дойде, а с това дойде времето и за годишната среща на т.нар. дискусионният клуб "Валдай". Той е базиран в Москва мозъчен тръст. Създаден е през 2004 г. и носи името на езерото Валдай, което се намира близо до Велики Новгород, където се проведе първата среща на клуба. Централно събитие е изявата на руския диктатор Владимир Путин - той говори по различни теми, с ракурс думите му да очертават стратегическа рамка.

Заплаха към Украйна заради АЕЦ Запорожие

С цялото си нахалство, Путин заяви, че Украйна играела "опасна игра" заради АЕЦ Запорожие. Най-голямата в Европа ядрена централа е украинска, но беше окупирана незаконно от руската армия през 2022 година. Руският диктатор сега твърди, че централата е в обсега на украинската артилерия и тя стреляла, като не давала на руските ремонтни екипи да възстановят електрозахранването - затова реакторите се поддържат с генератори с дизелово гориво.

Изрично Украйна обяви, че далекопроводът от нейна страна е готов да подава ток, но руснаците не искат да го включат. Путин обаче, вместо да признае това, многозначително каза, че и украинците притежавали "работещи електростанции" и можело да има "огледални действия" от руска страна - т.е. обстрели. Той оправда думите си, че МААЕ има екип в Запорожката АЕЦ и всичко виждала - не руснаците стреляли.

Войната в Украйна и НАТО

Същевременно, руският диктатор определи за "страшна трагедия" за украинците и руснаците пълномащабната война в Украйна, която той подпали със заповедта си армията му да нахлуе в суверенна Украйна на 24 февруари, 2022 година:

И още - куп приказки как било невъзможно Русия да нападне НАТО. Който го говорел бил или некомпетентен, или лъжели, за да плашат гражданите си. Точно същото говореха всички около самия Путин буквално дни и часове преди руската армия да нахлуе в Украйна - който го казвал, според тях, бил психично болен - видя се какво стана. Всъщност всички страни в НАТО отприщвали война срещу Русия, по думите на Путин. В този ракурс - нямало да има сила на света, която едностранно да я управлява - щом Русия е книжен тигър (реакция на казаното от Тръмп какво представлява днешна Русия), какво било тогава НАТО. Играта на думи с "тояга и морков" - ако Тръмп бил президент, можело да не започне войната в Украйна, но в исторически план първо Западът опитал "да се разбере с Хитлер", а не СССР - западняците обаче говорели как СССР се съюзил с Хитлер:

За капак Путин обяви, че Русия два пъти опитала да влезе в НАТО - приказките за пропадналото присъединяване излизат не за пръв път от устата на руския диктатор - Още: Путин: Исках да се присъединим към НАТО, но те ми отказаха

Той отправи и явна заплаха към Европа - гледайте какво става по вашите улици, вижте си икономиките. "Успокойте се, спете спокойно и опитайте да си решите проблемите", гласеше съветът му към европейските лидери:

Ивайло Ачев
