„В ЦСКА всичко е закъсняло, Бойко Величков ще го заболи главата още през първата седмица“

14 август 2025, 10:09 часа 283 прочитания 0 коментара
„В ЦСКА всичко е закъсняло, Бойко Величков ще го заболи главата още през първата седмица“. Това заяви пред колегите от „Мач Телеграф“ доцентът по футбол и преподавател в Националната спортна академия „Васил Левски“ - Михаил Мадански. Бившият селекционер на младежкия национален отбор на България коментира назначението на Бойко Величков за спортен директор на ЦСКА, тъй като му е бил преподавател в НСА.

Михаил Мадански приветства назначението на Величков като бе категоричен, че повече български специалисти трябва да работят в родните клубове. Той допълни, че неговият ученик има капацитета да се справи в ЦСКА, но това ще отнеме време.

„Трябва да обясни на треньорския екип някои неща“

„Мисля, че всяко назначение на български специалист на такава позиция е правилно. Още повече, че българските клубове бягат от назначаването на родни специалисти на длъжността спортен директор. Винаги съм давал за пример Арда, където спортен директор е българин в лицето на Ивайло Петков. Ето, че отборът играе в европейските клубни турнири и е на крачка от това да играе плейоф за влизане в Лига на конференциите. Нещата им се получават. Начело на отбора също е българин. Александър Тунчев е добър специалист и го показва“.

Михаил Мадански

„За съжаление може би за треньорските постове в отборите ще трябва да се примиряваме с това чужденци да са начело на отборите. Колкото до спортните директори, е много правилно да се назначават родни специалисти. Приветствам назначението на Бойко. Познавам го и съм му бил и треньор, а след това и преподавател. Считам, че образованието, което има, ще му помогне да се справи. Още повече, че той не е конфликтна личност. Трябва на такива хора да се дава шанс и дано се справи“.

„В ЦСКА вече, каквото и действие да се предприеме, е закъсняло. Важното е, че се случват някои промени и ръководството се опитва да се преодолее тази криза. Мисля, че Величков ще го заболи главата още през първата седмица. Много работа го чака. Считам, че първото, което трябва да направи, е да обясни на треньорския екип някои неща. Например това, че с каквито и футболисти да е ЦСКА в този момент, не бива да се позволява треньорите да се оплакват от липса на време, слаби футболисти, както и липса на лидери“, заяви Михаил Мадански.

Бойко Димитров Отговорен редактор
