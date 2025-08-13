Мрачна прогноза: Бойко Величков няма да се справи в ЦСКА, ако изкара до зимата, ще е добре

Бившият капитан на ЦСКА Станислав Манолев направи мрачна прогноза за престоя на Бойко Величков в клуба. Както е известно, наскоро ръководството на „червените“ обяви, че именно юношата на тима е новият спортен директор на българския гранд като наследява на поста португалеца Пауло Нога, който си тръгна след слабия старт на сезона. Назначението на Величков обаче бе прието със смесени чувства от феновете на „армейците“.

Станислав Манолев говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като сподели, че според него Бойко Величков няма да се справи в ЦСКА. Бившият национал на България сподели, че има поглед върху работата на юношата на „армейците“ от времето, когато бе спортен директор на Пирин Благоевград. Именно Бойко Величков наследи Станислав Манолев като директор при „орлетата“.

ОЩЕ: ЦСКА е поставен в партер - Златков издиша, Керкез се мъчи, а Фичо се излага

„Не се справи в Пирин – в ЦСКА е още по-ветровито“

„Наблюдавах работата му, когато беше в Пирин. Целта тогава беше отборът да се върне в Първа лига, но като гледах селекцията трудно можеше това да се случи. В крайна сметка след време Пирин не успя да се завърне и не изпълни целта си. Не се справи тогава. В ЦСКА е още по-ветровито и трудно. Периодът е доста тежък в отбора“.

„Има малко време до затваряне на трансферния прозорец. В ЦСКА има доста футболисти, но повечето от тях нямат качествата за този отбор. Не можеш да ги махнеш всичките и да вземеш други на тяхно място. Не знам как го мислят по високите етажи на клуба. Ако Величков изкара до зимата, ще е добре. В ЦСКА се искат резултати в крайна сметка. Според мен така стоят нещата“.

„Не знам Величков какво се е разбрал с шефовете на клуба. Може да имат договорка и да му се даде картбланш. Но това, което видях от него в Пирин, за мен не беше достатъчно. В ЦСКА мисля, че той няма да се справи. Според мен в ЦСКА се направиха много неправилни ходове. Доста неправилни назначения имаше. Затова са такива и резултатите. Като се почне от скаути, мине се през директорите и се стигне до селекцията. Нещата се навързват. Назначенията на неподходящи хора доведоха до този огромен спад“.

„Реалната цел на ЦСКА трябва да е шестицата“

„ЦСКА е голям отбор и трябва да се действа много разумно, когато си част от този клуб. Има някои хора, които просто нямат място там. Няма значение дали си голямо име за родните стандарти, или не си. Ако ти е правилна работата, ще си дълго време част от клуба. Ако не ти е правилна работата, нямаш място там. Затова ЦСКА страда. Назначават се хора, които са със спорни качества и затова се стига до този момент и тези слаби резултати. Треньорът също има вина. Всички, които са в ЦСКА, имат вина за слабото представяне!“.

„За мен реалната цел на ЦСКА трябва да е шестицата. С тази игра и тези футболисти, не виждам какво повече може да се постигне. Публиката на този клуб е много темпераментна и като липсват резултатите, напрежението е огромно. Постоянно! Според мен трябва да се изгради стил на игра. Ама вече не може и големи резултати да искаш, защото явно ги няма точните футболисти в отбора. За какви резултати да говорим?! Керкез за титла говореше, а малко след това той самият го каза, че в отборът няма лидер. Липсват точните кадри“, заяви Станислав Манолев.

ОЩЕ: ЦСКА иска още една звезда на Берое, ЦСКА 1948 също дебне