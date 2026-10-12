В повторния дебют на Йовичевич: Лудогорец даде силна заявка за титла с 5-голов бой над Арда

След края на паузата за мачове на националните отбори имахме възможността да изглеждаме един интересен 11-и кръг на Първа лига. Неговия край сложиха отборите на Лудогорец и Арда Кърджали. "Орлите" домакинстваха на "небесносините", а повторен дебют като старши треньор на разградчани направи Игор Йовичевич. Неговите възпитаници изиграха страхотен двубой, като в нито един момент не оставиха шанс на гостите. Още на полувремето Лудогорец имаше 3 гола преднина, а Арда остана в човек по-малко след половин час игра. До края на мача домакините вкараха още 2 попадения, а гостите останаха без отговор.

Лудогорец започна с доминация от първата минута

Лудогорец даде много силна заявка за борба за шампионската титла на България, след като миналия сезон беше първият без такова отличие за "орлите" от 14 години насам. Още от началото на мача възпитаниците на Игор Йовичевич владееха събитията на терена. През цялото първо полувреме те притежаваха топката в над 60% от времето. Кайо Видал откри резултата в 18-ата минута. Въпреки че имаха някои шансове да изравнят, от Арда сами намалиха възможността си за евентуален обрат. В 30-ата минута Георги Николов си изкара червен картон.

От този момент нататък Лудогорец почти изцяло пое инициативата. В 44-ата минута Бърнард Текпетей удвои аванса за "орлите". А само моменти преди да прозвучи последния съдийски сигнал за първата част, ганаецът направи резултата 3:0.

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Лудогорец затоври мача през второто полувреме

Второто полувреме донесе още от същото. Йовичевич направи две смени на полувремето, които помогнаха на Лудогорец да овладее още повече ситуацията. "Орлите" владееха топката в над 70% от времето и позволиха на Арда да отправи едва 1 удар по посока на вратата на Хендрик Бонман. Ако имаше някаква частица надежда за възпитаниците на Александър Тунчев, че могат да измъкнат нещо от срещата, тя се изпари в 56-ата минута. Тогава Руан Круз отбеляза за 4:0. След постоянна доминация на Лудогорец до самия край на мача, "орлите" заслужено се поздравиха и с пето попадение. То беше дело на Иван Желизко и падна в 86-ата минута. С това разградчани затвориха срещата.

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