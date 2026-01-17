Веласкес разкри за няколко контузии и коментира загубата на Левски: Нормалното беше да спечелим с убедителен резултат

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори след загубата от сръбския Войводина с 1:2 в контролна среща в Турция. "Сините" допуснаха обрат през второто полувреме, след като Георги Костадинов се разписа през първата част. Треньорът остана доволен от играта на тима, като вярва, че логичният изход от създадените положения е бил Левски да спечели с убедителен резултат, но това не се случи. Той също така разкри и за няколко контузии в състава му.

Веласкес няколко пъти повтори, че това е тренировка за Левски

"Този мач беше още една тренировка за нас. Винаги искаме да побеждаваме, дори в приятелски срещи. Нормалното беше да спечелим с убедителен резултат, защото доминирахме 90 минути. Това беше още една тренировка за нас. Показахме изключително ниво през първата част. С няколко чисти положения. Имахме висок ритъм и добра идея. Изключително много ми допадна през първата част. Имахме обаче грешки през второто полувреме. Продължавахме обаче да показваме добри неща в атака. Нацелихме и гредата. Можеше да избегнем попаденията, които получихме. Много добра тренировка за нас", каза Веласкес.

Фабиен, Камдем, Алдаир и Бала с проблеми

"Карл Фабиен получи контузия. Оливер Камдем е контузен също, но се надявам в края на седмицата да се включи в заниманията. При Алдаир просто трябва да контролираме натоварванията. Той обаче много бързо влезе в динамиката на останалите. Евертон Бала също получи контузия, но се надявам в понеделник да се включи наравно с отбора."

"Око-Флекс няма тренировка с отбора. Не ми харесва да включвам играчи по този начин, но с тези контузии и натрупаните минути на Сангаре, се наложи. В крайна сметка усети атмосферата и колектива. Сутринта направи индивидуална тренировка . Флекс е раздвижен нападател. Играч, който дава повече разнообразие в последната част на атаката. Може да играе на крилото и на върха на атаката", добави още испанецът, цитиран от Sportal.bg.

