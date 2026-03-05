Тръмп сменя министъра на вътрешната сигурност на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че сменя министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем. Тя ще заеме позицията на специален пълномощник за „Щита на Америка“, новата инициатива за сигурност в Западното полукълбо, която американският президент ще обяви в събота в Дорал, Флорида. Тръмп уточни, че нейното място ще заеме републиканският сенатор Маркуейн Мълин, като той ще поеме функциите на министър на вътрешната сигурност от края на март.

Кой е Маркуейн Мълин?

Мълин, бивш професионален боец ​​по смесени бойни изкуства, е сенатор на САЩ за Оклахома от 2023 г., след като бе 10 години представител в Камарата на представителите за щата. Страницата с биографията му в Сената го описва като „собственик на бизнес, работещ фермер и горд съпруг от 28 години“, който има шест деца със съпругата си.

Реакцията на Кристи Ноем

Малко по-късно Кристи Ноем направи първия си публичен коментар, след като Тръмп обяви нейния заместник като министър на вътрешната сигурност. „Благодаря ти, президент Тръмп, че ме назначи за специален пратеник за "Щита на Америка". Марко Рубио и Пийт Хегсет са невероятни лидери и очаквам с нетърпение да работя тясно с тях, за да разбием картелите, които са наливали наркотици в нашата нация и са убивали децата и внуците ни“, пише тя в X. „В Министерството на вътрешната сигурност постигнахме исторически успехи, за да направим Америка отново безопасна“, добави тя.

Реакциите в САЩ

Рокадата бе посрещната радушно от демократите. Този път одобрение на смяната обаче дойде и от редиците на републиканците. „Смяната на ръководството в Министерството на вътрешната сигурност отдавна беше наложителна“, казва конгресменът от щата Вашингтон Дан Нюхаус.

Линдзи Греъм от Южна Каролина казва, че „беше време за промяна“. Относно Мълин, Греъм казва: „Президентът Тръмп не би могъл да избере по-добър кандидат за секретар на Министерството на вътрешната сигурност.“

Конгресменът Макс Милър от Охайо казва: „Министерството на вътрешната сигурност се нуждае от трудолюбив човек като Маркуейн. Не мога да се сетя за по-подходящ човек за тази работа.“

Други също благодариха на Ноем за нейната служба. „Благодаря на секретар Ноем за службата ѝ към нашата нация и за цялата работа, която свърши, за да изпълни програмата на президента Тръмп да направи южната ни граница и вътрешността на страната по-безопасни и сигурни от всякога“, казва сенаторката от Алабама Кейти Брит.

