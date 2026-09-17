ЕС отпуска още 3,3 милиарда евро на Украйна за покупката на ракети и дронове

Европейският съюз ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украйна за покупката на ракети и дронове. Това обяви Урсула фон дер Лайен след разговор с Володимир Зеленски. Средствата трябва да бъдат преведени още утре и са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев.

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Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура.

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