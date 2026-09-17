Най-важните новини за деня: 17 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 17 септември 2026 г.

РОСЕН ЙОРДАНОВ КАЗА КОЛКО СТРУВА ЧАСОВНИКЪТ МУ КОНКРЕТНО. ЗА ПЕТРОХАН ПО-ВАЖНИ СА ДРУГИ НЕГОВИ ОТГОВОРИ

Колко струва часовникът на криминалния психолог Росен Йорданов, един от четиримата експерти, изготвили съдебно-психиатричната експертиза по случая "Петрохан-Околчица", в който шестима души загубиха живота си? И този въпрос беше повдигнат предвид скандалната пресконференция от 14 септември - защото се появиха подозрения, че става въпрос за сума от калибъра на 100 000 евро - ОЩЕ: Криминалният психолог Росен Йорданов с часовник за 100 000 евро? Въпроси без отговор след пресконференцията за "Петрохан"

КОЙТО НЕ Е СЪГЛАСЕН С РОСЕН ЙОРДАНОВ ЗА ПЕТРОХАН, ДА ТЪРСИ ПСИХИАТЪР: ТАКА ИЗЛЕЗЕ ОТ НЕГОВО ТЕЛЕВИЗИОННО ГОСТУВАНЕ

"Ами ... мисля, че да. Ако съдим по това какви хора ми се обаждаха – от най-различни партии и професии, мисля че да. Ако съдим по реакциите на определени политици, мисля че не. Работил съм 24/7 – като бях на морето, за 3 седмици съм стъпил 2 пъти на плажа". Това заяви криминалният психолог Росен Йорданов.

ВЕЛЕВА ПИТА ОТКЪДЕ СА МИЛИОНИТЕ ОКОЛО "ПЕТРОХАН", ПРОКУРАТУРАТА ВЕДНАГА РЕАГИРА

Журналистът Валерия Велева, която е създател на сайта "Епицентър", сезира прокуратурата с искане да бъдат проверени финансовите потоци около Ивайло Калушев и дейността на свързаните с него организации, както и евентуалното участие на публични фигури. Малко след това Софийската градска прокуратура съобщи, че продължава разследването именно на финансирането и финансовите операции, свързани с неправителствената организация, стопанисваща хижа "Петрохан".

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МИЛИОНИ И СКРИТИ ДОГОВОРИ: ДЯНКОВ РАЗКРИ СХЕМИ, С КОИТО Е СКРИТ ОГРОМНИЯ ДЕФИЦИТ

Възможно е разходи за тази година да се прехвърлят за следващата. Трябва да знаем каква е базата за разговор за следващата година. Това ще е признание, че данните, с които сме влезли в еврозоната, не са били верни. Комисията (ЕК) се досети, че е така, и цитира и 2025, и тази година че ще сме в свръхдефицит. Това обясни председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков в ефира на БНТ.

САГАТА С БОЖКОВ, БОРИСОВ И ГОРАНОВ: НОВИ СЕКРЕТНИ ДОКУМЕНТИ, ДЕЛОТО СРЕЩУ "МАГНИТСКИ" ВЪРВИ КЪМ КРАЙ

Министерството на правосъдието на САЩ е депозирало секретни документи и доказателства по федералното дело във Вашингтон, окръг Колумбия, заведено през есента на 2025 г. от Васил Божков срещу санкционирането му за корупция по закона "Магнитски". В понеделник, 14 септември, помощник-главният прокурор на САЩ Брет Шумът уведомява съда, че документите са налични в секретното деловодство на правосъдното министерство, съобщи разследващата медия BIRD.

ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА ИМА КОМПЕНСАЦИИ ЗА СКЪПИТЕ ГОРИВА: ГОВОРИ МИХАИЛ КРЪСТЕВ (ВИДЕО)

Защо не трябва да има компенсации за скъпите горива? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори председателят на УС на Съюза за стопанска инициатива икономистът Михаил Кръстев: “Категорично не. Може да има компенсации за затруднени сектори на държавното управление , за затруднени групи от обществото, но те не трябва да бъдат таргетирани към ползването на горива, а към ефектът, който по-високите цени на горивата предизвикват в цялата верига на стоки и услуги. Защото горивата са акцизна стока. Когато ние започнем да дотираме акцизните стоки, на които е наложен специален акцизен данък точно защото те не трябва да бъдат ползвани неограничено, част от тях са вредни, част от тях са в недостатъчна наличност, както горивата. Още: Пакет от мерки за цените на горивата: Държавата ще помогне на обществения транспорт, линейките и гражданите (ВИДЕО)

КАК ЩЕ СЕ ПОСТРОЯТ МАГИСТРАЛИТЕ У НАС: РЕГИОНАЛНИЯТ МИНИСТЪР КАЗА КОГА ЩЕ Е ГОТОВА АМ "ХЕМУС" И ЩЕ ИМА ЛИ КОНЦЕСИИ

"За да се построят около 1200 км магистрали, първо трябва да бъдат проектирани 800 км магистрали и 400 км магистрали в начална фаза. Проблемът е в това, че няма проекти. Когато няма толкова много магистрали и когато искаме да живеем по-нормален начин и ТИР-овете да не се превърнат в убийци, сега трябва да променим нещата. Единствената възможност е магистралите, които не са построени, да бъдат дадени на концесия, за да ги има". Това заяви регионалният министър Иван Шишков пред bTV. Още: "При уж продънен бюджет": ГЕРБ сигнализира, че Шишков е раздал 1 млн. евро бонуси в МРРБ само за 3 месеца

ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ ТУК НЕ Е МОСКВА: СЪПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ИК НА ЙОТОВА-ВЪЛЧЕВ Д-Р ЕМИЛ СТОИМЕНОВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Госпожа Йотова е единственият български политик, който продължава да следва европейския път на България, без да изоставя националния ни интерес.

"ПРАВОСЛАВНО-РУСКА ВЕРСИЯ ЩЕ МИНЕ НА КОМИСИЯ": ОТ МОН ОПИТАЛИ ДА ПРИВЛЕКАТ ПИСАТЕЛ, КРИТИЧЕН КЪМ РЕЛИГИЯТА В УЧИЛИЩЕ

Днес парламентарната комисия по образованието и науката ще има нетипично усилен работен ден - на едно заседание ще обсъди и мине на първо гласуване цели 11 законопроекта, сред които и този за въвеждане на изучаването на религия в училище. Появиха се информации и че на заседанието ще пресъстват представители на Българската православна църква.

ГЕРМАНИЯ ИСКА ПО-СИЛНА ЕВРОПЕЙСКА ОТБРАНА, НО ПРЕВЪОРЪЖАВАНЕТО Ѝ ЗАВИСИ ОТ САЩ

Германският министър на отбраната Борис Писториус пристигна в Пентагона в сряда с трудна дилема: Берлин иска по-силна и по-самостоятелна европейска отбрана, но голяма част от необходимото за това идва от САЩ.

УДАР СЛЕД УДАР: РУСКО ВОЕННО ЛЕТИЩЕ И РАФИНЕРИЯ ГОРЯТ, КУП РУСКИ РАКЕТИ И ДРОНОВЕ ПОРАЗИХА КИЕВ И ОДЕСА (ВИДЕО)

Поредна серия мощни въздушни удари между Украйна и Русия беляза и тази нощ – войната тече пета година, а въпреки всички опити най-вече на Киев с помощта на американско посредничество да бъде постигнато поне някакво примирие, това не се случва.

РАЗЛИКИ ОТ НЕБЕТО ДО ЗЕМЯТА ЗА СИТУАЦИЯТА В УКРАЙНА: ЗЕЛЕНСКИ, ПУТИН И ТРЪМП (ОБЗОР - ВИДЕО)*

"Няма вариант със сценарий и двете страни да спечелят от и след тази война. Не може да стане – толкова много убити хора. Сценарият "печелят и двете страни" изчезна от първия ден на тази война. Най-важната победа за всички – не само за Украйна и Русия – е мирът. Да се спре тази война. Това ще е победа за човечеството". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски от поредното му телевизионно интервю, пред CBC News. И те бяха казани, защото при визитите в Москва и Киев в началото на септември, зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър (той беше заедно със Стив Уиткоф, специалния пратеник на Тръмп за Близкия изток), говори как трябвало да се намери вариант и Русия, и Украйна да спечелят, за да има мир и в перспектива такъв вариант да донесе мир – ОЩЕ: В Газа не донесохте мир, Путин ви прави на глупаци: Въпросите в Киев, които заковаха Уиткоф и Къшнър (ВИДЕО)



ТРЪМП ЩЕ ПОДПИШЕ "АДСКИТЕ САНКЦИИ" СРЕЩУ РУСИЯ: МИТА ОТ 100 ДО 500% И ОЩЕ НЯКОЛКО УДАРА ПО ПУТИН

Служител на Белия дом потвърди пред The Wall Street Journal, че американският президент Доналд Тръмп възнамерява да подпише закона за "адските санкции" срещу Русия и Иран, приет от Камарата на представителите - долната камара в Конгреса на САЩ. Проектът на вече покойния републикански сенатор Линдзи Греъм и на демократа Ричард Блументал най-сетне мина през двете камари, включително Сената, и сега остава само държавният глава да положи подпис, за да се превърне документът в окончателен закон.

КИТАЙ СЕ НАМЕСИ РЕШАВАЩО ВЪВ ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК С НАТИСК ВЪРХУ ИРАН

Китай е отправил неофициална молба към Иран да съдейства за овладяването на хутите в Йемен, след като Саудитска Арабия се е обърнала с призив към Пекин вследствие на военната офанзива на подкрепяната от Техеран групировка през изминалата седмица, съобщава Reuters, позовавайки се на три ирански източника. Йеменските бунтовници са едни от най-свирепите прокси сили на Ислямската република, които редовно биват активирани в ключови моменти, какъвто е и настоящият случай.

СПЕЦИАЛНО ПРЕД ACTUALNO.COM: ЗВЕЗДИТЕ АДАМ ГАРСИЯ И СИДОНИ СМИТ ЗА МЮЗИКЪЛА "БОДИГАРД" (ВИДЕО)

Вечните песни на Уитни Хюстън от култовия филм "Бодигард" ще оживеят на сцената на зала 1 на НДК от 2-ри до 4-ти октомври. Българската публика ще има възможност да се докосне до световноизвестния мюзикъл "Бодигард", където напрежението на трилъра и силата на любовта се срещат с едни от най-емблематичните и разпознаваеми песни на съвремието.