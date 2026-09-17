Гърция обяви мерки за намаляване на цената на горивото за отопление

Гръцкото правителство подготвя мерки за подкрепа на домакинствата и намаляването на цената на гориво за отопление, за да може тя да остане под 1,75 евро за литър, заяви премиерът Кириакос Мицотакис в интервю за обществената телевизия ЕРТ. Сред обсъжданите мерки във връзка с цените на горивата са намеса в маржа на печалбата, както и евентуално временно намаляване на специалния акциз, ако това се окаже необходимо. Конкретните решения се очаква да бъдат обявени в началото на следващата седмица от компетентните министерства, съобщи Мицотакис. Той съобщи и за удължаване на подкрепата за дизеловото гориво през октомври.

Още: Нова криза между Гърция и Турция: Мицотакис показа мускули на Ердоган (ВИДЕА)

Правителството планира евентуално увеличение на помощта за отопление, като подробностите също ще бъдат представени в началото на следващата седмица. Премиерът заяви, че въпреки международната икономическа нестабилност няма опасност от недостиг на горива в страната и че сигурността на доставките е гарантирана.

По думите му страната е по-защитена от други европейски икономики, има по-висок от средния за ЕС икономически растеж и запазва фискални резерви. Той подчерта, че мерките, обявени от него на Международния панаир в Солун, са съобразени с бюджетните правила.

Още: "Заплаха за сигурността на Турция": Анкара реагира на визитата на Мицотакис в пограничен гръцки остров

Коментирайки вътрешнополитическите теми премиерът подчерта необходимостта от политическа стабилност след изборите. Той отправи критики към опозицията от ПАСОК, като постави под въпрос финансовата приложимост на програмата на партията и я обвини в "политика на системно противопоставяне".

Мицотакис увери, че няма да бъде премахнато нито едно обезщетение за безработица. По думите му съществуващата система за подкрепа на безработните ще бъде засилена, но ще се търси различен подход към хората, които системно отказват предлагани работни места.

Още: 1000 евро заплата, 1000 евро за дете: Нови мерки в Гърция