Радар за икономика: Най-важните новини на 17 септември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 17 септември 2026 г.

Тръмп ще подпише "адските санкции" срещу Русия: Мита от 100 до 500% и още няколко удара по Путин

Служител на Белия дом потвърди пред The Wall Street Journal, че американският президент Доналд Тръмп възнамерява да подпише закона за "адските санкции" срещу Русия и Иран, приет от Камарата на представителите - долната камара в Конгреса на САЩ. Проектът на вече покойния републикански сенатор Линдзи Греъм и на демократа Ричард Блументал най-сетне мина през двете камари, включително Сената, и сега остава само държавният глава да положи подпис, за да се превърне документът в окончателен закон.

Още: Тръмп ще подпише "адските санкции" срещу Русия: Мита от 100 до 500% и още няколко удара по Путин

Сериозен ръст на обявите за работа: Търсят се близо 10 000 души

Заявените от работодателите свободни работни места през август растат с цели 14% спрямо предходния месец. На първичния пазар на труда са обявени 9659 позиции, което е с 1 211 повече в сравнение с юли, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Още: Сериозен ръст на обявите за работа: Търсят се близо 10 000 души

45 млрд. евро дефицит: Какво се случва с бюджета на Украйна

Правителството на Украйна одобри проектобюджета за 2027 г. В него се предвижда, че ще е необходимо чуждестранно финансиране от 45,8 милиарда евро, а военните разходи се очаква да се увеличат с близо 12% на годишна база.

Снимка: president.gov.ua

Още: 45 млрд. евро дефицит: Какво се случва с бюджета на Украйна

Еврото удари дъно спрямо долара за последния месец и половина

След като на 11 септември (петък) курсът на еврото падна под психологическата граница от 1,16 спрямо щатския долар за първи път от доста време насам, единната европейска валута стигаше на няколко пъти ново месечно дъно към американската. А на 16 септември еврото слезе дори под границата от 1,15, като същото се наблюдава и днес. Такива ниски нива последно са били отчитани на 29 юли, когато курсът беше 1,1451 спрямо щатската валута.

Още: Еврото удари дъно спрямо долара за последния месец и половина

Цената на петрола: Важен ход на Саудитска Арабия успокои пазарите

Цените на петрола продължиха да спадат и в четвъртък, 17 септември, след като се успокоиха опасенията от прекъсвания в доставките вследствие на атаките срещу ключовия източно-западен нефтопровод на Саудитска Арабия. Фючърсите на сорта „Брент“ – международният еталон, който е референтен и за Европа – отбелязаха леко понижение до 105,81 долара за барел в началото на търговията, след което цената слезе още по-ниско, до 104,13 долара. Цената на американския суров петрол WTI спадна до 102,14 долара за барел в началото на търговията, след което стигна 101,12 долара.

Още: Цената на петрола: Важен ход на Саудитска Арабия успокои пазарите