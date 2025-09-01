Войната в Украйна:

Венци Стефанов посъветва Илиан Илиев да извика една от звездите на Славия в националния отбор

Култовият президент на Славия Венцеслав Стефанов посъветва селекционера на България Илиан Илиев кого трябва да извика в националния отбор. Разбира се, Стефанов смята, че една от младите звезди на "белите" заслужава да бъде повикана при "лъвовете". Босът на най-стария столичен клуб коментира темата в интервю за "Мач Телеграф", което даде след равенството на неговия тим с ЦСКА, при което въпросният футболист блесна.

"Илиан трябва да го извика в националния отбор"

Славия завърши наравно 2:2 с ЦСКА в мач от седмия кръг на Първа лига. Джеймс Ето'о изведе "армейците" напред, но "белите" обърнаха с попаденията на Жордан Варела и Янис Гермуш през първото полувреме. Новото попълнение на "червените" Леандро Годой вкара първия си гол за тима, за да донесе точката в 52-а минута. На стадион "Александър Шаламанов" над всички обаче беше 19-годишният Кристиян Балов, който попиля бранители на ЦСКА на левия фланг и направи 2 асистенции. 

Венцеслав Стефанов

Според Стефанов "белите" са играли много по-добре и са заслужавали да победят: "Яд ме е, че не победихме. Играхме много добре, особено през първото полувреме. Показахме характер и след ранния гол стигнахме до обрат. За съжаление не успяхме да задържим преднината си." С невероятните си изяви пък Балов е достоен да облече националната фланелка, вярва президентът на клуба: "Илиан трябва да го извика в националния отбор. Навсякъде в Европа играят млади момчета. Само ние ги чакаме. Балов е чудесно момче, което го чака светло бъдеще, ако продължава по същия начин."

"Кой превари, той завари" за Варела

Стефанов потвърди информацията за интерес на Лудогорец и ЦСКА към Жордан Варела. Относно това къде ще продължи кариерата си левият бек, той каза: "Интерес има, да. Но нали знаете - който извади парите, той ще го вземе. Бил е в школата на Монтана. Много добър футболист."

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
