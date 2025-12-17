Войната в Украйна:

17 декември 2025, 16:09 часа 386 прочитания 0 коментара
ЦСКА 1948 се подсилва със „замразен“ халф на Берое

ЦСКА 1948 е много близо до привличането на поредно ново попълнение. Става въпрос за вътрешния полузащитник на Берое - Карлос Алгара. Това съобщиха колегите от „Котаспорт“. Според информациите тимът от Бистрица ще плати символична сума за правата на испанския халф, който в момента е „замразен“ от ръководството на старозагорци. Очаква се трансферът да бъде осъществен съвсем скоро, след което 25-годишният футболист да бъде представен официално от „червените“.

Карлос Алгара отказва да поднови договора си с Берое 

От началото на сезона Карлос Алгара има на сметката си шест мача за Берое в Първа лига, в които се е отчел с три асистенции. Испанецът обаче не е помирисвал терен от средата на септември. Причината е, че договорът му със заралии изтича през лятото. Той е получил предложение за неговото подновяване, но категорично отказва да подпише, тъй като иска сериозно увеличение на заплатата. Това е принудило шефовете на старозагорци да го „замразят“.

ЦСКА 1948 ще плати скромна сума за испанеца 

Ръководството на ЦСКА 1948 иска да се възползва от създалата се ситуация като привлече Карлос Алгара срещу скромна сума. Финансовият благодетел на състава от Бистрица Цветомир Найденов е готов да плаща на испанеца исканата от него заплата и няма да е изненада, ако той съвсем скоро облече „червения“ екип. Преди дни пък стана ясно, че ЦСКА 1948 ще привлече звездата на Спартак Варна – Бернардо Коуто.

Бойко Димитров
