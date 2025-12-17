Фенове на ЦСКА събраха близо 9000 лева за Любослав Пенев

Фенове на ЦСКА събраха близо 9000 лева за легендата на „армейците“ и българския футбол Любослав Пенев. Както е известно, наскоро Ел Голеадор бе диагностициран с рак на бъбрека като в момента се намира в болница в Германия. Според различни информации лечението на бившия нападател ще струва около 300 000 евро. Затова и много от бившите му отбори и техните привърженици стартираха благотворителни кампании, за да съберат необходимата сума.

Множество привърженици дариха пари за Ел Голеадор

От страницата във Фейсбук „За нашата родина, за нашите деца“, която се поддържа от фенове на ЦСКА обявиха, че благодарение на различни техни кампании и дарения на фенове са събрани близо 9000 лева. Те ще бъдат преведени на сметката, която бе отворена от семейството на Пенев в негова подкрепа. Администраторите на страницата благодариха на всички, които се включиха в инициативата по събиране на средства за Ел Голеадор и изразиха надеждите си, че той ще спечели и тази битка, както винаги го е правил през годините.

Благодарение на всички Вас,които не спирате да подкрепяте нашите благотворителни кампании,заедно успяхме да съберем... Posted by За нашата родина,за нашите деца on Wednesday, December 17, 2025

„Всички вярваме, че той ще излезе победител от тази битка“

„Благодарение на всички Вас, които не спирате да подкрепяте нашите благотворителни кампании, заедно успяхме да съберем близо 9000 лв в помощ на Любо Пенев! Неговата битка все още продължава и всички вярваме, че той ще излезе победител от нея, както винаги го е правил през годините! Добавяме отново дарителската сметка, за всеки,който иска да помогне:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев“, се казва в съобщението на феновете.

ОЩЕ: Густаво Бустато се включи в кампанията за Любо Пенев, стражът на ЦСКА дари емблематична фланелка