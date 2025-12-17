Обрат със стария автобус на Левски: Коко Динев ядосал Наско Сираков

Обрат със стария автобус на Левски! Ръководството на столичния гранд ще трябва да търси нов кандидат за превозното средство. От Вихрен Сандански са се отказали от возилото, което "сините" ползваха от 2007 година насам. Информацията съобщават колегите от "Мач Телеграф". Те припомнят, че столичани се сдобиха с нов автобус, с който впечатлиха дори специалистите в Германия.

Левски ще търси нов купувач за стария автобус

След сдобиването с новото возило, логично, старото се оказа излишно. Не особено късно се появи и наглед сигурен купувач. Това беше втородивизионният Вихрен Сандански. Двата клуба бързо стигнаха до разбирателство за цената и изглеждаше, че трансферът на автобуса е въпрос на време. Сделката обаче е пропаднала на финалната права.

Санданчани изпратили екип в София, който не останал доволен от видяното при прегледа на автобуса. Това накарало финансовият благодетел на Вихрен Коко Динев да се откаже от закупуването на автобуса на Левски, а решението му ядосало Сираков, който е принуден да търси нов купувач. Дали ще се появи нов кандидат и кога – предстои да стане ясно.

Иначе новият аавтобус на Левски е Setra S 517 HD, доставен и конфигуриран специално за нуждите на първия отбор от Силвър Стар – генералният дистрибутор на Daimler Buses за България. Автобусът е с дължина 14 метра и разполага с 35 места в конфигурация 2+1 със седалки Ambassador – най-високият клас при Setra. Интериорът е изцяло в синята идентичност на клуба, с равен под, брандирани подглавници и пълен комплект удобства: тоалетна, аудио-видео система, двузонов климатик, USB порт за всеки пътник и бордов токопреобразувател 230V / 2300W.

