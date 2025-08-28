Венци Стефанов за ЦСКА: Валтер няма да си остави каруцата в калта (ВИДЕО)

Президентът на Славия - Венцеслав Стефанов, гостува в подкаста „Цената на успеха“ в навечерието на мача с ЦСКА от седмия кръг в Първа лига.

Опитният ръководител говори в прав текст за новия собственик на „червените“ Валтер Папазки. Припомняме ви, че хазартният бос хвърля огромни средства за първия отбор на „червените“, но резултатите не отговарят на очакванията.

"Рано или късно ще разбере откъде духа вятърът"

В тази връзка Стефанов обясни, че проблемът на Папазки е, че не разбира футбола в детайли и заради това продължава да търси точните съветници.

„ЦСКА има перфектен собственик. Познавам го лично, голям мъжкар. Не разбира футбола в детайли и това позволява на разни хора да му се качват на главата. За това клубът е на това дередже. Ако има един истински, който се грижи и иска да не прибира, а ЦСКА да бъде този лидер, който заслужава… но рано или късно Валтер ще разбере откъде духа вятърът и ще вземе мерки“.

