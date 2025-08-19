ЦСКА набеляза защитник на Славия, Венци Стефанов иска близо милион за правата му

Ръководството на ЦСКА продължава да търси качествени футболисти, които да подсилят „червения“ тим до края на летния трансферен прозорец. До момента „армейците“ привлякоха петима нови играчи, но селекцията в състава на Душан Керкез съвсем не е приключила. Днес стана ясно, че от ЦСКА са набелязали един от основните футболисти на Славия. Става въпрос за 22-годишния ляв краен защитник на „белите“ Жордан Семедо.

Славия иска поне 400 000 евро за Жордан Семедо

Според изданието „Foot-africa.com” ЦСКА не е единственият клуб, който проявява сериозен интерес към национала на Кабо Верде. Левият бек е наблюдаван и от два руски отбора – Динамо Махачкала и Оренбург. Той е в радара и на турски тимове, но техните имена не се споменават. Информациите твърдят, че ръководството на Славия няма да прави спънки на Жордан Семедо и е готово да го продаде в друг отбор, но само при положение, че получи поне 400 000 евро за правата на младия защитник.

Кариерата на левия бек

Жордан Семедо пристигна в Славия в края на септември 2024 година. Той акостира на стадион „Александър Шаламанов“ без пари, тъй като няколко месеца бе без отбор. До момента левият бек е изиграл общо 26 двубоя с екипа на най-стария столичен клуб, в които се е отличил с две попадения и една асистенция. Бранителят има договор с „белите“ до лятото на 2027-ма. В кариерата си той е носил още екипите на Серкъл Брюж, както и на дубъла на френския Монако, на който е юноша.

