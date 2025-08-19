Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

ЦСКА набеляза защитник на Славия, Венци Стефанов иска близо милион за правата му

19 август 2025, 09:30 часа 235 прочитания 0 коментара
ЦСКА набеляза защитник на Славия, Венци Стефанов иска близо милион за правата му

Ръководството на ЦСКА продължава да търси качествени футболисти, които да подсилят „червения“ тим до края на летния трансферен прозорец. До момента „армейците“ привлякоха петима нови играчи, но селекцията в състава на Душан Керкез съвсем не е приключила. Днес стана ясно, че от ЦСКА са набелязали един от основните футболисти на Славия. Става въпрос за 22-годишния ляв краен защитник на „белите“ Жордан Семедо.

ОЩЕ: Моделът "Арда": Малкият клуб от Кърджали, който показа големия път за българския футбол

Славия иска поне 400 000 евро за Жордан Семедо 

Според изданието „Foot-africa.com” ЦСКА не е единственият клуб, който проявява сериозен интерес към национала на Кабо Верде. Левият бек е наблюдаван и от два руски отбора – Динамо Махачкала и Оренбург. Той е в радара и на турски тимове, но техните имена не се споменават. Информациите твърдят, че ръководството на Славия няма да прави спънки на Жордан Семедо и е готово да го продаде в друг отбор, но само при положение, че получи поне 400 000 евро за правата на младия защитник.

Локомотив София Славия Жордан Семедо

Кариерата на левия бек 

Жордан Семедо пристигна в Славия в края на септември 2024 година. Той акостира на стадион „Александър Шаламанов“ без пари, тъй като няколко месеца бе без отбор. До момента левият бек е изиграл общо 26 двубоя с екипа на най-стария столичен клуб, в които се е отличил с две попадения и една асистенция. Бранителят има договор с „белите“ до лятото на 2027-ма. В кариерата си той е носил още екипите на Серкъл Брюж, както и на дубъла на френския Монако, на който е юноша.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Изгонен от Керкез иска да смени ЦСКА с норвежци

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Славия Венцеслав Стефанов
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес