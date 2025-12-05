Национал на България легна под ножа, чака го дълго възстановяване

Българският национал Станислав Шопов претърпя успешна операция на скъсани кръстни връзки на лявото коляно. Хърватският клуб Осиек, където Шопов играе, публикува снимка на българина от болничното легло.

Интервенцията е била успешна

„Всичко мина добре, а сега следва възстановяването. Шопе, дръж се и още веднъж ти желаем успешно възстановяване и бързо завръщане!“, написаха от Осиек.

Халфът ще пропусне остатъка на сезона заради тежката контузия. Преди нея той имаше 14 мача за Осиек, в които се бе отчел с 1 гол и 2 асистенции.

