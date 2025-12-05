Войната в Украйна:

Национал на България легна под ножа, чака го дълго възстановяване

05 декември 2025, 11:46 часа 451 прочитания 0 коментара
Национал на България легна под ножа, чака го дълго възстановяване

Българският национал Станислав Шопов претърпя успешна операция на скъсани кръстни връзки на лявото коляно. Хърватският клуб Осиек, където Шопов играе, публикува снимка на българина от болничното легло.

Интервенцията е била успешна

„Всичко мина добре, а сега следва възстановяването. Шопе, дръж се и още веднъж ти желаем успешно възстановяване и бързо завръщане!“, написаха от Осиек.

Халфът ще пропусне остатъка на сезона заради тежката контузия. Преди нея той имаше 14 мача за Осиек, в които се бе отчел с 1 гол и 2 асистенции.

ОЩЕ: Напусна ЦСКА и тежка контузия приключи сезона му

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Осиек Станислав Шопов
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес