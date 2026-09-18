Дебютанти, изненадващо завръщане и големи липси за България в Лигата на нациите

Селекционерът на България Александър Димитров обяви групата с футболисти, на които ще разчита в предстоящите четири мача от турнира Лига на нациите. В плановете на Александър Димитров са 27 футболисти, като вратарите са трима, а хората от атаката най-много - общо девет крила и нападатели. В състава има двама дебютанти, които до момента никога не са получавали покани - това са атакуващият халф и голмайстор на Ботев Пловдив Асен Чандъров и Алекс Божев от ЦСКА 1948.

Кирил Десподов и Петко Христов не са повикани

Тъй като все още не е възстановен от операция на пръста на десния крак, в групата не попада титулярният капитан Кирил Десподов. От групата отсъства и един от лидерите - защитникът Петко Христов, но то е заради липса на игрова практика. В момента Христов е под наем в Левски, но трансферът му от италианския Специя се забави много, а той все още няма и мачове със "синята" фланелка. Илия Груев от английския Лийдс - футболист №1 на България за 2025 г. и човек, който играе на най-високо ниво обаче ще пристигне за лагера.

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"Лъвовете" се събират на 20 септември

Футболистите, които ще представляват българия, ще се съберат на 20 септември. В състава се завръща Йоан Стоянов от израелския Апоел Беер Шева, който за последно игра за България през месец март 2024 г. Първият мач на България от тазгодишното издание на Лигата на нациите ще бъде домакинство на Люксембург на 26 септември. Три дена по-късно домакинстваме на Естония. На 3 октомври "лъвовете" гостуват на Исландия. А три дена след това сме гости на Люксембург.

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