Вратарят на ЦСКА: Не за първи път ме целят с бутилки във Великобритания – тук това е нормално!

Вратарят на ЦСКА Димитър Евтимов говори за неприятната ситуация в края на мача, когато бе замерян с предмети от трибуните, а фенове на Дери го заобиколиха на терена. „Армейците“ победиха с 2:1 на реванша срещу северноирландците и се класираха за втория квалификационен кръг на Лига Европа. Евтимов получи шанс да бъде титуляр, след като първият избор под рамката Фьодор Лапоухов не получи виза за Острова.

Димитър Евтимов игра дълго време на Острова

„Феновете на Дери не бяха щастливи, когато им вкарахме втория гол. Имаше провокация, но хубаво е, че всичко свърши добре. Не за първи път ме целят с бутилки във Великобритания. Десет години съм играл тук и това е нормално“.

„Попадението на Дери им даде криле, но успяхме да обърнем. При гола им бях блокиран, трябваше да се намеся по-добре. Имам добър извеждащ пас и с Питас си говорихме на полувремето да опитаме тази комбинация. Радвам се, че се получи. Важното е, че продължаваме напред. Целта е постигната, макар и по трудния начин", коментира Димитър Евтимов.

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