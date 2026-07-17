Гранада отказа 1,5 милиона евро от Левски за юноша на Атлетико Мадрид

Българският шампион Левски е направил втора, подобрена оферта за испанския защитник на Гранада Мануел Лама, твърди регионалното издание „Идеал“. „Сините“ направиха първа оферта за сънародника на треньора Хулио Веласкес още през миналия месец, но тогава предлаганата сума е била под един милион евро и е била отхвърлена от клуба от Сегунда дивисион.

Офертата на „сините“ е била на стойност 1,5 милиона евро

El Levski Sofía vuelve a la carga por Manu Lama con una oferta insuficiente

El conjunto de Los Cármenes no abre la puerta a su central más cotizado, con Baïla Diallo entre los que tiene pretendientes tambiénhttps://t.co/XarVGhF9lJ#GranadaCF pic.twitter.com/uM0yCQ6Ihk — Canal Rojiblanco (@Ideal_GranadaCF) July 16, 2026

Сега Левски се е върнал с подобрена оферта, но и тя се е оказала недостатъчна за Гранада, който на този етап не иска да одобри сделката. 25-годишният защитник е оценяван от специализирания сайт Transfermarkt на 1,5 милиона евро, но клубът може да поиска и повече за един от основните си футболисти, който има договор до 2027 година.

Мануел Лама, който е висок 192 см, е от школата на Атлетико Мадрид, за който има мачове в младежката Шампионска лига. През лятото на 2024 година той е привлечен в Гранада от Фуенлабрада, като клубът плаща за него тогава само около 100 хиляди евро. Защитникът има 50 мача, 5 гола и две асистенции във второто ниво на испанския футбол.

Изданието твърди, че Гранада може да се раздели с Лама за сума, подобна на тази на Лоик Уилямс, който беше продаден на Колорадо Рапидс за 3 милиона евро и процент при бъдещ трансфер. Към испанския защитник има интерес и от елитния Еспаньол, но там не се говори за трансферна сума, а за евентуална размяна на играчи.

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