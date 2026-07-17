История за спортното ни катерене! Алекс Тоткова с невиждано досега българско постижение на Световната купа

Българската състезателка Александра Тоткова постигна исторически успех за спортното катерене в страната ни, след като спечели сребърен медал в дисциплината трудност на Световната купа за жени в Шамони, Франция.

Това е най-доброто българско класиране на състезание от такъв ранг. Досегашният най-добър резултат също принадлежеше на Алекс - бронзов медал отново в Шамони, през 2021 г.

Алекс премина уверено през квалификациите с пети резултат, а в полуфинала се нареди втора и заслужено намери място сред осемте финалистки. В решаващия финален кръг Алекс достигна до 48-а хватка - само 4 хватки под победителката в състезанието Ани Сандърс от САЩ. Третото място остана за представителката на Южна Корея Чеюн Сео.

Зад този исторически успех стоят не само талантът, постоянството и огромният труд на Александра, но и дългогодишните усилия на нейните треньори Ивайло Радков - Фазата и Георги Пенев. Още от първите ѝ стъпки в спорта те неизменно стоят до нея - не само като треньори, но и като ментори, мениджъри и хората, които ежедневно изграждат и подкрепят развитието ѝ. Този медал е резултат от години последователна и всеотдайна съвместна работа между състезател и треньорски екип.

Снимка: Състезателката заедно със своите треньори и ментори Георги Пенев (вляво) и Ивайло Радков-Фазата (в средата)

Следващото участие на Александра Тоткова ще бъде в края на август на Европейското първенство за мъже и жени в Лавал, Франция.

Снимки: Световна купа по спортно катерене