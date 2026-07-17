Михаела Филева посреща лятото със "Слънцето пак изгря" (ВИДЕО)

След силния старт на лятното си турне в Пловдив, Михаела Филева представя новия си сингъл "Слънцето пак изгря" – песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Новото парче носи усещане за движение напред, вътрешна сила и онзи специален момент, в който след труден период отново започваме да вярваме – в себе си, в хората до нас и в доброто, което предстои.

Със съвременно звучене, което съчетава енергията на EDM и чувствителността на мелодичния поп, "Слънцето пак изгря" естествено продължава музикалния разказ, започнат с последния сингъл на Михаела - "Буря в чаша вода". Двете песни очертават една обща линия – пътя през съмненията, вътрешните бури и моментите на промяна към приемането, израстването и надеждата.

Интервю: Михаела Филева пред Actualno: Между светлините на сцената и тихите битки (ВИДЕО)

"Всички преминаваме през периоди, в които ни се струва, че трудностите няма да свършат. Понякога забравяме, че зад всеки облак има светлина. "Слънцето пак изгря" е песен за мига, в който намираме сили да продължим, оставяме тежестта зад себе си и си позволяваме отново да мечтаем", споделя Михаела Филева.

С отличителния си почерк на автор, Михаела отново създава текст, който едновременно носи усмивка и оставя пространство за размисъл. Към финалните щрихи на песента се присъединява Симеон Желязков – С-МО, който допринася за завършването на текста. Михаела създава музиката заедно с Ангел Проданов – Acho, а аранжиментът е резултат от съвместната работа на тримата музиканти.

Към песента излиза и официално музикално видео, режисирано от Николай Драганов. Заснето в Гърция, то превръща природата в част от разказа – пространство на свобода, промяна и ново начало. Визуалният свят на видеото следва усещането на песента – когато след дълъг път отново вдигаш поглед и виждаш светлината.

Още: Жени Лечева представя новия си сингъл и клип "Само за нас" (ВИДЕО)

"Слънцето пак изгря" прозвуча за първи път на живо по време на откриващия концерт от лятното турне на Михаела Филева в Пловдив, където беше посрещната с топли и продължителни аплодисменти от публиката. През лятото Михаела продължава срещите си със своите фенове с още три специални концерта:

23.07 – София, Kino Cabana

31.07 – Варна, Menthol Beach Bar

01.08 – Бургас, Hashtag Pavilion