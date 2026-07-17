Подготовка до краен предел: Никола Цолов разкри драстична промяна часове преди Гран При на Белгия

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов гледа с увереност към предстоящия състезателен уикенд за Гран При на Белгия. В интервю той разказа за подготовката си, и очакванията си за легендарната писта “Спа”. Цолов разкри, че е свалил няколко килограма преди надпреварата, като част от подготовката си за натоварения уикенд.

Българинът обясни защо се е наложило да отслабне преди старта на "Спа" и сподели емоциите си от срещата с легендите на моторните спортове

Един от акцентите в разговора беше участието му на фестивала “Гудууд”, където имаше възможност да управлява емблематични автомобили.

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„Беше наистина уникално и готино да бъда там. Карах много готини коли – GT3 Мерцедес на Макс Верстапен, с който той кара 24 часа на Нюрбургринг и почти спечелиха. Това е уникално чувство да знам, че съм седнал в тази кола. От друга гледна точка, карах RB8 на Ред Бул с цветовете, което е шампионската кола от 2012 година на Себастиан Фетел. Горе-долу това обяснява цялата неща, какво се е случило на фестивал "Гудууд", където ходят всички бивши пилоти, сегашни пилоти. Така че наистина е огромен фестивал, на който се събират хора, които наистина харесват спорта и разбират от коли“, сподели Цолов пред DIEMA SPORT 3 .

Българинът коментира и прочутата комбинация от завои “Червената вода” на пистата “Спа”, която е едно от най-големите предизвикателства за пилотите. На въпрос дали е успявал да преминава секцията на пълна газ, той отговори: „Да, и с Формула 2.“ Според Цолов и тази година това ще бъде възможно, ако атмосферните условия са благоприятни и трасето остане сухо.

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