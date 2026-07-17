Да прочетеш Тръмп по-бързо: Truth Social пуска платен ускорен достъп

Компанията Trump Media & Technology Group - TMTG, собственик на социалната мрежа Truth Social, ще предлага платен лицензиран достъп в реално време до публикациите на най-влиятелните профили в платформата, включително този на президента на САЩ Доналд Тръмп. Новата услуга, наречена Truth API, ще предоставя на банки, търговски компании и доставчици на финансова информация по-бърз достъп до публикациите на десетте най-влиятелни акаунта в платформата в сравнение със стандартните известия.

ОЩЕ: Документи разкриват изборни слабости: Тръмп обвини Китай в намеса в изборите през 2020 г. (ВИДЕО)

Според компанията услугата е предназначена за организации, за които скоростта на получаване на информация е от съществено значение, включително фирми за алгоритмична търговия. "Пазарите вече реагират на публикациите в Truth Social. С нарастването на популярността очакваме Truth API да се превърне в значителен и постоянен източник на приходи за компанията“, заяви временният главен изпълнителен директор Кевин Макгърн.

Услугата трябва да започне работа на 1 август. Компанията не съобщава цената на абонамента, нито с колко ще бъде съкратено времето за достъп до публикациите. Новият продукт ще предлага денонощен поток от публикации и архив, обхващащ съдържание от 2022 г. насам. По данни на компанията вече има клиенти, заявили интерес към услугата преди официалното ѝ стартиране.

Платформата се превръща във все по-важен източник на информация за финансовите пазари, тъй като публикациите на президента Тръмп често оказват непосредствено влияние върху движението на борсовите индекси и цените на активите.

ОЩЕ: Шиитска милиция дава награда от десетки милиона долара за главата на Тръмп

Сред примерите е публикацията от 9 април 2025 г., с която Тръмп обяви 90-дневно отлагане на голяма част от новите американски мита. След нея основните индекси на Уолстрийт отчетоха рязко поскъпване.

"Доколкото ми е известно, единственият потребител в Truth Social, чиито публикации влияят на пазара, е самият Тръмп“, коментира Марк Шпигел, управляващ съдружник в инвестиционна компания.

Критики

Пускането на новата услуга предизвика критики. Сенаторът демократ Рон Уайдън заяви, че тя ще донесе финансова полза на семейството на Тръмп и ще облагодетелства големите участници на финансовите пазари.

Робърт Френчман, партньор в адвокатска кантора, коментира, че макар подобен модел да поставя някои инвеститори в по-неизгодна позиция, технологичните платформи могат законно да предлагат различни нива на достъп до информация.