"Ще разберете скоро": Радев разкри за натиск срещу шефа на ДАНС и намекна за "Хемус" (ВИДЕО)

"Натискът е ясен, ще го разберете скоро". Това каза премиерът Румен Радев във връзка с новия шеф на ДАНС Пламен Тончев, разкривайки за натиск върху него и намеквайки, че той може да е свързан с автомагистрала "Хемус". "По отношение на г-н Пламен Тончев, мога да кажа, че вие си спомняте как изтекоха данни, че няколко поредни години са били изнасяни пари от магистрала "Хемус" с чували. Това се потискаше, това не се знаше. Когато г-н Тончев стана шеф на ДАНС едва тогава тази ионформация излезе", отчете Радев.

Той напомни и че Пламен Тончев е подал оставка като шеф на ДАНС, защото не се поддал на натиска службите да се използват като бухалка.

Попитан дали срещу него и семейството му има досъдебно производство, Радев отговори: "Не ми е известно срещу него и семейството му да има разследване".

Договорът с "Боташ"

Министър-председателят коментира и замразяването на "Боташ", като не разкри какво пише в протокола, тъй като по думите му той е със степен на конфиденциалност между две търговски дружества.

"Мога да кажа, че освен тези 15 месеца замразяване, в този протокол е посочено, едно много съществена намаляване на цените за регазификация и пренос", добави премиерът. ОЩЕ: Глътка въздух за "Булгаргаз" след замразяването на "Боташ": А какво ще се случи след размразяването?