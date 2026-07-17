След мелето в Ирландия: Дери Сити проговори за безредиците и прекъснатия мач с ЦСКА

Ръководството на Дери Сити излезе с официална позиция след безредиците по време на реванша срещу ЦСКА от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят беше прекъснат за близо 15 минути през второто полувреме заради инциденти между привърженици на двата отбора. От северноирландския клуб осъдиха случилото се и заявиха, че ще окажат пълно съдействие на компетентните органи и на УЕФА за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

Дери Сити призова за тежки наказания за виновните лица

От Дери Сити подчертаха, че подобни прояви нямат място във футбола и изразиха надежда виновните да понесат отговорност. Очаква се УЕФА да разгледа случая и при необходимост да предприеме дисциплинарни мерки. В крайна сметка ЦСКА спечели срещата с 2:1 и продължи напред в турнира, въпреки напрежението по трибуните, което наложи временното прекъсване на двубоя.

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"Футболният клуб Дери Сити недвусмислено осъжда насилието, на което станахме свидетели на мача тази вечер. Клубът работи в тясно сътрудничество с УЕФА, Полицейската служба на Северна Ирландия (PSNI), ЦСКА София и нашите партньори по сигурността, за да установи пълните факти около инцидентите. В интерес на осигуряването на задълбочено разследване, футболният клуб Дери Сити няма да прави повече коментари, докато този процес не приключи", гласи изявлението на Дери Сити.

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