Директор на ЦСКА: Феновете ни бяха провокирани и подложени на тормоз (ВИДЕО)

Спортният директор на ЦСКА – Бойко Величков, коментира победата на „червените“ с 2:1 над Дери Сити в реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Ръководителят не скри, че е имало колебания в представянето на отбора. Величков отговори и на въпроси за всичките скандали между феновете на двата отбора. Той смята, че привържениците на ЦСКА са били провокирани от тези на Дери.

„Карабах е доста по-сериозно предизвикателство от Дери Сити“

„През първата част, когато имахме контрол, не успяхме ефективно да завършим атаките си, позволихме да са опасни на контраатака, допуснахме да ни поведат след статично положение. Един двубой, в който имахме много колебания, но пък и зависи от гледната точка. Може да се каже, че отборът прояви характер и го спечели”, започна Величков.

Той коментира и напрежението по трибуните по време на срещата в Северна Ирландия.

„Аз имах добър изглед отгоре и видях, че нашите фенове бяха провокирани. Феновете ни, които бяха в А сектор, също бяха подложени на тормоз. Нашите фенове не направиха нещо кой знае какво, просто отвърнаха на провокацията”, каза той.

„Имаше доста колебания в това естество, меко казано. Мерките, които могат да бъдат предприети, са в описаното от делегата. Ние успяхме да говорим с него. И след прекъсването нахлуха зад Митко Евтимов и го нападнаха”, разкри още спортният директор.

Величков коментира и предстоящия сблъсък с Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа.

„Доста по-сериозно предизвикателство е. Трябва да имаме предвид всичко, което не направихме добре в тези два двубоя с Дери Сити. Смятам, че ще изглеждаме по друг начин заради класата на противника. Превъзхождахме Дери и това задължаваше, може би натежа”, заяви той.

„Трябва да гледаме противник след противник и да се готвим, защото Славия показа добри игри в подготовката. ЦСКА е готов да започне първенството. Футболно, физически и спортно-технически отборът ще бъде по-обигран. Смятам, че сега в този момент тези мачове през три-четири дни ще бъдат добре за отбора ни”, сподели Величков.

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