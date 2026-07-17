Левски – Дунав Русе: Кога и къде да гледаме старта на шампионите в Първа лига?

Родната Първа лига се завръща след близо двумесечна пауза. В първия си мач от новото първенство шампионът Левски ще се изправи срещу новака в елита – Дунав Русе. Срещата обещава да бъде изключително интересна, тъй като и двата отбора искат да започнат кампанията с победа и три точки. „Сините“ имат предимство от гледна точка на формата и игровия ритъм, тъй като вече изиграха два мача в първия квалификационен кръг на Шампионска лига.

Левски – Дунав: Начален час и ТВ

Левски се намира в отлична форма, след като преди дни победи Борац Баня Лука с категоричното 4:0 в мач-реванш от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Последният двубой на Дунав пък бе на 11 юли, когато „драконите“ се изправиха срещу Черно море в контрола. Проверката завърши при резултат 1:1.

В колко часа започва мачът между Левски и Дунав?

Мачът между Левски и Дунав от първия кръг на Първа лига ще се състои днес като ще започне в 21:15 часа. Срещата ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“ в София, който се очкава да бъде пълен за двубоя.

Коя телевизия ще предава двубоя между Левски и Дунав?

Двубоят между Левски и Дунав ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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