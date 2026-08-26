Въпреки нежеланието на Ботев: БФС премести гостуването на Левски на „Колежа“

От Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обявиха, че двубоят от седмия кръг на Първа лига между отборите на Ботев Пловдив и Левски ще се играе на 30 август (неделя) от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“. Първоначално по програма срещата трябваше да се проведе в събота от 21:15 часа, но по предложение на „сините“ е преместена с ден по-късно.

От БФС се съобразиха с желанието на Левски

„По предложение на ПФК „Левски“ София, със съгласието на Нова Броудкастинг груп и БПФЛ и на основание чл. 44, ал. 1, предложение 3 от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС сезон 2026/2027, срещата от VII-ми кръг на ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ПФК Ботев Пд и ПФК Левски Сф, ще се играе на 30.08/неделя/2026 г от 19.00 часа, вместо на 29.08/събота/2026 год. и ще се излъчва по ТВ Диема спорт 3“, се казва в решението на Спортно-техническата комисия.

По-рано днес от БФС обявиха, че главен съдия на срещата ще бъде Тодор Киров.

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