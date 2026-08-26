BEE Happy - 23 кошера с 1 400 000 български пчели

Понякога голямата промяна започва с нещо съвсем малко. В този случай - с една пчела. А после с още 1 399 999. И макар всяка от тях да е малка, заедно имат огромно значение за природата и живота около нас. Именно тях Нарру поставя в центъра на новата си инициатива, с която подкрепя българските пчелари, биоразнообразието и устойчивото развитие чрез осиновяването на 23 кошера.

Зад една лъжица мед стои много повече, отколкото си представяме. Пчелите са част от биологичната инфраструктура, която поддържа храната ни - около 75% от водещите хранителни култури в света зависят поне частично от опрашители, а опрашването влияе върху приблизително 35% от световното растениевъдно производство по обем. В ЕС около 4 от всеки 5 вида земеделски култури и диви цъфтящи растения разчитат на опрашване от насекоми.

И точно затова последните данни от Европа заслужават внимание. Според мащабната оценка на IUCN около 10% от дивите пчели на континента - поне 172 от 1 928 оценени вида - са застрашени от изчезване. За сравнение, през 2014 г. като застрашени са били класифицирани 77 вида, а при някои групи, сред които земните пчели, днес делът вече надхвърля 20%.

На този фон Нарру прави своята следваща стъпка към по-устойчиво бъдеще. Компанията осиновява 23 кошера по програмата „Осинови кошер“ и така се превръща в най-големия осиновител на кошери в България.

А зад числото 23 всъщност стои помощта на близо 1 400 000 пчели и български пчелари от различни краища на страната, които получават подкрепа, за да възстановяват, поддържат и развиват своите пчелини.

„Нашата цел не е да бъдем устойчиви „на парче“, а да създадем платформа с реален и дългосрочен принос. За нас BEE Happy е буквално „сладък“ ангажимент — към българската природа, към местните производители и към нашите клиенти. От днес всички ястия и напитки в менюто ни, които се приготвят с мед, ще бъдат обозначени със специален знак BEE Happy. Той ще показва, че медът е от нашите кошери. Така клиентите ще могат не само да се насладят на вкуса, но и да знаят, че с избора си подкрепят общата ни кауза — да опазим биоразнообразието в България“, коментира Теодора Попова, управител на Нарру Bar & Grill.

И тук инициативата не приключва при кошерите. BEE Happy пренася каузата и на масата, като медът от осиновените кошери става част от ястия и напитки в менюто на Нарру. Те ще бъдат обозначени със специалния знак BEE Happy, така че клиентите лесно да разпознават избора, зад който стои подкрепа за българските пчелари и природата.

А тази подкрепа е все по-необходима. Климатичните промени, загубата на пчелни семейства и растящите разходи за поддръжка на пчелините поставят сектора пред сериозни предизвикателства. Да подкрепиш пчеларите днес означава да помогнеш не само на местното производство, но и на цяла екосистема, от която в крайна сметка зависи и това, което слагаме на масата си.

Точно в това е и идеята на BEE Happy - да създаде естествена връзка между бизнеса, българските производители и хората. Защото понякога положителната промяна може да започне от нещо съвсем малко - дори от избора какво да поръчаме за обяд.