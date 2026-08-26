Ферари готви специален жест към Михаел Шумахер на "Монца"

Ферари ще отдаде специална почит на легендарния Михаел Шумахер по време на уикенда на Гран при на Италия. Седемкратният световен шампион спечели пет от титлите си с червения болид между 2001 и 2004 година. След това почти добави и осми трофей през 2006 година - последната от това, което се оказа първият му престой във Формула 1. Един от най-емблематичните моменти от този сезон беше, когато Шумахер спечели последната си Гран при на Италия с отбора, а колата му беше обградена от ликуващите "тифози", докато се връщаше към бокса.

Шумахер и Ферари: 30 години от началото на една специална връзка

На пресконференцията след състезанието германецът обяви, че ще се оттегли от Формула 1 на 37-годишна възраст в края на 2006 г. Той спечели следващото състезание в Китай, което го изведе пред Фернандо Алонсо начело в класирането за шампионата при пилотите, когато оставаха още два старта. Но надеждите му за титлата бяха разрушени от повреда в двигателя, докато водеше в Япония, като Алонсо спечели състезанието и взе 10 точки, преди да си осигури титлата в Бразилия. Това сложи край на 10-годишния престой на Шумахер във Ферари, който започна през 1996 година.

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Сега изданието "AutoRacer" съобщи, че Ферари планира да представи специална окраска, посветена на Шумахер и сезон 1996, по време на Гран при на Италия, за да отбележи 30-годишнината от започването на това сътрудничество. В публикация в социалните мрежи от Скудерията споделиха серия от снимки, свързани с Шумахер, придружени от надписа: "Почитаме едно наследство, което е помогнало да оформим нашето собствено."

Настоящите пилоти Люис Хамилтън и Шарл Леклер ще се опитат да се качат на най-високото стъпало на подиума този уикенд. Само двама - Фернандо Алонсо през 2010 г. и Льоклер през 2019 и 2024 година, са печелили победата на "Монца" за Ферари след Шумахер.

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