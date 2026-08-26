Зеленски отличи Надежда Нейнски с орден на Украйна и я постави до други лидери

Бившият външен министър в служебното правителство на Андрей Гюров - Надежда Нейнски - е удостоена с украинския държавен орден „Княгиня Олга“ от президента Володимир Зеленски. Това става ясно от указ на държавния глава на Украйна от 21 август, в който са изброени държавни награди и за други лидери, сред които и германският канцлер Фридрих Мерц. Орденът „Княгиня Олга“ е официално гражданско отличие на Украйна, учредено през 1997 г. Присъжда се на хора, борещи се за свободна Украйна и защита на териториалната цялост, за укрепване на отношенията между държавите, за паметта на украинския народ.

Други известни международни носители на ордена са Мая Санду – президентът на Молдова, бившата председателка на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси, председателят на Европарламента Роберта Мецола, кметът на Париж Ан Идалго.

Снимка: МВнР

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Надежда Нейнски: Битката на Украйна за свобода е битка за цяла Европа

Приемайки престижното отличие, Нейнски изрази пред "24 часа" дълбока благодарност и подчерта, че „битката на Украйна за свобода и независимост е много повече от битка за самата Украйна. Това е битка за сигурността на цяла Европа, за правото на народите сами да определят своето бъдеще и за ценностите, върху които е изграден свободният свят. Европейската сигурност започва там, където се отстоява свободата на Украйна - и тя е неразривно свързана със сигурността и бъдещето на България.

Затова вярвам, че подкрепата за Украйна не е просто въпрос на солидарност, а на историческа отговорност и защита на самата свобода. Тази битка я чувствам дълбоко лично. Тя винаги е била в основата на моята политическа кариера и на убежденията, които съм отстоявала през целия си път", коментира Надежда Нейнски.

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