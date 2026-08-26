Президентът на Барселона се обърна публично към Атлетико Мадрид за трансфера на Алварес

Сагата около Хулиан Алварес продължава. Както е известно, нападателят иска да напусне Атлетико Мадрид и да сбъдне голямата си мечта да играе за Барселона. От испанската столица обаче не искат да го продават на друг клуб от Ла Лига, камо ли на каталунците. Междувременно шампионът във Висшата лига Арсенал също проявява интерес. Алварес обаче е категоричен в позицията си и не иска да чуе за нищо друго, освен Барселона.

Президентът на Барселона с публично изявление за Алварес

Сега каталунците дадоха да се разбере, че интересът е взаимен. В интервю за испанския вестник "Mundo Deportivo" президентът на Барселона - Жоан Лапорта, потвърди, че клубът все още иска да привлече Алварес, въпреки усложненията при преговорите с Атлетико. От думите на Лапорта стана ясно, че от "Камп Ноу" са отправили официална оферта към "дюшекчиите". Той заяви: "Проявяваме огромен интерес към играча и се надяваме офертата ни да бъде приета, като изразяваме пълно уважение към Атлетико Мадрид."

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Той добави, в коментари, които вестникът описа като "протягане на ръка за мир": "Ако Атлетико е готов да продаде играча по време на трансферния прозорец, тогава ние сме готови да го привлечем в съответствие с офертата, която сме подали." Моментът говори сам за себе си. Сделката за Алварес остава в застой между решимостта на Барселона да привлече играча и отказа на Атлетико да го пусне лесно. Каталунците са отправили оферта на стойност 100 милиона евро, а Лапорта потвърди неведнъж, че предложението е на масата. Ръководството на мадридчани обаче все още не е одобрило напускането на аржентинеца.

Тази ситуация изнервя много феновете на Атлетико Мадрид. На старта на сезона в Ла Лига аржентинецът бе жестоко освиркан от трибуните на собствения си тим. От целия стадион се чуваха викове: "Пуснете го да си тръгне". След края на мача Алварес се прибра директно в съблекалнята, докато неговите съотборници останаха на терена, за да поздравят феновете.

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