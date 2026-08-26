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Шампионска лига НА ЖИВО: АЕК - Левски, очаквайте стартовите състави!

26 август 2026, 17:00 часа 663 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Шампионска лига НА ЖИВО: АЕК - Левски, очаквайте стартовите състави!

Футболният шампион на България Левски гостува тази вечер на гръцкия първенец АЕК Атина в реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига. Първата среща на стадион "Васил Левски" в София завърши при резултат 0:0. Вторият мач на стадион "АЕК Арена" започва в 22:00 часа, като ще можете да проследите двубоя АЕК - Левски НА ЖИВО в Actualno.com!

Очаквайте стартови състави около 21 часа!

КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ РЕВАНША АЕК - ЛЕВСКИ В ШАМПИОНСКА ЛИГА

Левски - АЕК

Преди реванша АЕК - Левски в Шампионска лига

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АЕК Атина и Левски излизат в решаващия реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. След 0:0 в София преди седмица нито един от двата отбора няма предимство и всичко ще се реши на "АЕК Арена". Залогът е огромен - победителят ще намери място сред най-силните клубове на Европа, докато загубилият ще продължи участието си в Лига Европа.

Домакините влизат в сблъсъка с високо самочувствие след убедителната победа с 4:0 над Ираклис в първия кръг на гръцкото първенство. Особено внимание заслужава Лука Йович, който се разписа два пъти и вече е отбелязал в последните си два домакински мача. Старши треньорът Марко Николич има въпросителни около физическото състояние на Абубакари Койта и избора си в предни позиции.

Левски пък е в серия от 15 поредни мача без поражение във всички турнири и ще разчита на стабилната си защита и бързите си футболисти в нападение. "Сините" обаче имат кадрови проблеми, като няколко футболисти са извън сметките заради травми. Хулио Веласкес едва ли ще прави сериозни промени спрямо първия мач.

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Шампионска лига Левски АЕК Атина
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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