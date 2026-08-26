Особеният управител на "Лукойл": Рафинерията работи на 90%, руски нефт не е идвал и няма да идва

Рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" е увеличила преработката на нефт през последните три месеца и в момента работи с близо 90% от капацитета си. Това съобщи новият особен управител на дружеството Евгени Симеонов, който беше назначен на поста на 3 юни.

Той увери, че в рафинерията не се преработва руски петрол, а доставчиците на суровината не биха поели риска да бъдат санкционирани, като представят руски нефт за казахстански.

Повод за коментара му стана публикация на "Бърд" и изказвания на представители на опозицията, според които в писмо до Министерството на икономиката британското посолство е предупредило за риск компанията майка на "Лукойл Нефтохим Бургас" - швейцарската "Литаско", да доставя руски нефт, представян като казахстански. Още: САЩ пак удължиха срока за продажба на "Лукойл", засягащ и рафинерията в Бургас

Симеонов заяви, че е разпоредил проверка на всички контрагенти на рафинерията.

"Стриктно спазваме санкциите от OFAC. Проверяваме всеки един договор и контрагент и бъдете спокойни, че не е възможно санкционирани лица и дружества да бъдат контрагенти на "Лукойл Нефтохим Бургас"", каза той.

По думите му казахстанският петрол се доставя основно от две компании - "Шеврон" и "Видоро", които не биха си позволили да рискуват санкции.

"Руски нефт в България не е идвал, няма и да идва", категоричен беше Симеонов. Още: Вицепремиер: С лидерството на Радев спряхме срив в пазара на горива! "Лукойл": Цените се влияят отвън

Сред останалите компании, с които работи рафинерията, той посочи "Петрако", "Витол", "Аднок", "Ромакс" и "ББ Енерджи".

Рафинерията работи на близо 90% от капацитета си

Симеонов представи данни за преработените количества нефт през последните месеци.

През май са преработени 450 хил. тона, през юни - 527 хил. тона, а през юли - 560 хил. тона. За август очакванията са количествата да бъдат близки до тези от юли. Още: Има ли риск за горивата? "Лукойл" с важна новина за цените

Това представлява около 90% от капацитета на рафинерията, който е между 620 и 630 хил. тона месечно.

Пълният капацитет не може да бъде достигнат заради повреда в част от инсталациите, причинена от преработката на по-тежка суровина.

Доставките на нефт за септември вече са договорени, а тези за октомври са в процес на финализиране.

По думите на Симеонов сериозен ремонт на рафинерията не се очаква преди 2028 г. Още: Правителството предлага пак да може да изнасяме нефтопродукти

Над 100 млн. печалба преди данъци

Особеният управител заяви, че след встъпването му в длъжност е въведена конкурсна процедура за закупуване на нефт, чрез която компанията постига по-ниски цени при доставките и по-високи при продажбата на продукцията.

Според него това е подобрило и финансовото състояние на дружеството.

"Завършихме месеца с печалба преди данъците от над 100 милиона", каза Симеонов за "Лукойл Нефтохим Бургас", без да уточни валутата. Още: "В правителството има групичка с връзки с Москва, руските служби искат "Лукойл" за изпиране на нефт": Христо Грозев с ново разследване (ВИДЕО)

За "Лукойл България" той посочи, че през последните три месеца са отчетени "най-високите продажби в историята на компанията за последните 5-6 години". Не стана ясно дали става дума за обем на продажбите или за приходи от продажби.

Симеонов коментира и поскъпването на горивата. По думите му причината не е само в цената на петрола, а и в спирането на работата на редица рафинерии в Европа, което е довело до недостиг на готови рафинирани продукти.

"Маржът на "Лукойл Нефтохим Бургас" и "Лукойл България" е минимален", заяви той.

Санкциите създават проблеми с плащанията

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Симеонов посочи, че след американските санкции срещу "Лукойл" рафинерията продължава да изпитва трудности с разплащанията, въпреки предоставената дерогация.

По думите му повечето банки в България са отказали да работят с дружеството, като изключение правят две, чиито имена той не посочи.

Рафинерията може да извършва разплащания само чрез европейски банки.

Симеонов подчерта и че тази година се увеличава пазарът на авиационно гориво, който се обслужва от друго дружество на "Лукойл" в България - "Лукойл ейвиеш". Още: "Лукойл Нефтохим" не преработва руски петрол през последните седмици

Одитът на "Лукойл" се забавя

При встъпването си в длъжност Симеонов обяви, че ще бъде възложен независим финансов одит на дружествата на "Лукойл" в България.

По думите му след получени оферти от "Ърнст енд Янг" и "Грант Торнтон" в средата на юли е бил подписан договор с втората компания. Впоследствие обаче "Грант Торнтон" се е отказала от ангажимента.

"Изключителна изненада от отказа на компанията след подписването на договора. В неформален разговор казаха, че има намеса на външни фактори, но не поискаха да уточнят какви. Категорично одит ще бъде извършен", заяви Симеонов.

След отказа ръководствата на дружествата са поканили "Делойт" да извърши одита. Компанията е подала оферта в началото на тази седмица, но тя е по-висока от предишната.

Затова се очаква да бъде потърсена оферта и от друг одитор, за да могат предложенията да бъдат сравнени.