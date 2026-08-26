Зеленски се появи на фронта и обяви - Прокопенко и Билецки поемат нови бойни групи в Донецка област (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски, заедно с главнокомандващия армията Михайло Драпатий, посети на 26 август фронтовата линия в Олександриевското направление и се срещна с войници от 80-та самостоятелна въздушнодесантна бригада. По-рано украинските сили успяха да си възвърнат част от територията, превзета от руските войски в този сектор. "Днес съм заедно с нашите войници, които бранят изключително трудни участъци от фронта. Нашите позиции в Донецка област ще бъдат подкрепени от две преструктурирани бойни групи, които ще бъдат командвани от "Героя на Украйна" Денис Прокопенко и Героя на Украйна Андрий Билецки", обяви държавният глава.

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Прокопенко е украински бригаден генерал от Националната гвардия и командир на 1-ви корпус на Украинската национална гвардия „Азов“, както и изтъкнат участник в защитата срещу Русия в качеството си на бивш командир на 12-та бригада за специални сили „Азов“.

Билецки е украински бригаден генерал, лидер на политическата партия „Национален корпус“ и командир на 3-ти армейски корпус на украинските сухопътни сили.

Today, I am with our warriors who are defending extremely difficult sectors of the front. Our positions in the Donetsk region will be reinforced by two restructured force groupings, to be commanded by Hero of Ukraine Denys Prokopenko and Hero of Ukraine Andrii Biletskyi. pic.twitter.com/tSj5omggds — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2026

Зеленски благодари на защитниците, които устояват срещу Русия и заради които Украйна празнува 35 г. независимост

"Днес заедно с главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Михайло Драпатий работим на фронтовата линия в сектор Олександриевски (между направлението при Гуляйполе в Запорожка област и Покровск в Донецка област - бел. ред.). Срещнахме се с бойците от 80-та самостоятелна въздушнодесантна бригада „Галицка“", добави още Зеленски.

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"И преди всичко сме тук, за да изразим благодарност към бойците, благодарение на които Украйна може да отбележи тези дни 35-ата годишнина от възстановяването на своята независимост. Русия започна пълномащабната си война след 30-ата годишнина, но вече повече от четири години украинските бойци се сражават с гордост и упоритост, за да запазят нашата държава. Това е основната причина, поради която Украйна съществува и живее. Връчих държавни награди на бойците. Благодаря ви за службата!", каза държавният глава на Укранйа.

"Днес обсъдихме с командирите и начините за укрепване на отбраната ни. Има конкретни искания: доставки на дронове, нужда от артилерия с голям обсег и малки радари, директно финансиране за бригадите, въпроси, свързани със самоволно напускане на службата, както и обучението и мотивацията на нашите бойци. Ще се заемем с всичко това. Трябва да укрепим нашите защитници, колкото се може повече", заяви Зеленски.

Today, together with Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Mykhailo Drapatyi, we are working on the front line in the Oleksandrivskyi sector. We met with the warriors of the 80th Halytska Separate Air Assault Brigade.



And above all, we are here to express gratitude… pic.twitter.com/rdv8QzHNuD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2026

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Подсилване в Запорожкия сектор

Според него „второто важно събитие за деня“ засяга Запорожкия сектор - там „ще бъдат предоставени повече необходими ресурси“. Зеленски също така се е споразумял с главнокомандващия на украинските въоръжени сили и министъра на отбраната относно „необходимите кадрови решения“.

Освен това украинският президент се срещна с военнослужещите от две бригади, изпълняващи мисии в Олександриевското направление - контраофанзивата на украинските въоръжени сили на границата между областите Днепропетровск, Донецк и Запорожие – и им връчи награди.