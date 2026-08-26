"Не мога да гледам разпада на системата": Ангел Кунчев проговори след оставката

Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев се оттегля от поста си заради несъгласие с подготвяната реформа в Регионалните здравни инспекции (РЗИ) и националните здравни центрове, както и заради навършване на пенсионна възраст.

Кунчев публикува във Facebook пълния текст на заявлението си до министър-председателя, обяснявайки, че така иска да избегне „излишни спекулации“ около решението си.

„Не ми е приятно да оставя системата на общественото здраве точно в този труден момент, но е невъзможно за мен да наблюдавам безпристрастно, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването ѝ“, заявява той. Още: Заради спорна реформа: Доц. Ангел Кунчев подаде оставка

„Реформата започва от система, която работи стабилно“

Кунчев посочва, че макар достигането на пенсионна възраст да е сред причините за оттеглянето му, основният мотив е несъгласието с планираната реорганизация на системата.

Според него реформата може да доведе до сериозни затруднения в работата на РЗИ и националните центрове.

Той поставя въпроса защо дългоочакваните промени в здравеопазването започват именно от система, която по думите му функционира сравнително стабилно и е доказала ефективността си при редица извънредни ситуации. Още: Почти 60% от "ваксинираните" деца у нас нямат антитела срещу морбили

Сред тях Кунчев посочва пандемията, бежанската криза, заплахите от внос на особено опасни инфекции и националните епидемии.

В същото време той определя като много по-сериозни проблеми големия дял на плащанията „от джоба“ на пациентите, затруднения достъп до лекарства, агресивното разрастване на болничната база и проблемите със системата на ТЕЛК.

„При наличие на големи, сериозни и изискващи спешни действия проблеми (...) усилията се насочват към „реформиране“ на системата на РЗИ“, пише Кунчев.

Предупреждение за прекомерна централизация

Най-сериозните му критики са насочени към предвижданата централизация на здравните инспекции.

Според Кунчев отнемането на оперативната самостоятелност на РЗИ ще ограничи възможността им да реагират бързо при извънредни ситуации, застрашаващи общественото здраве.

Той предупреждава, че ако бъдещите директори на териториални дирекции не разполагат с правомощията и финансовата самостоятелност на сегашните директори на РЗИ, те ще бъдат принудени да прехвърлят проблемите към Министерството на здравеопазването.

По думите му ведомството в момента няма необходимата кадрова и административна готовност да поеме подобна функция.

Кунчев поставя под въпрос и очакваните финансови ползи от централизацията. Според него евентуалното съкращаване на административен персонал може да бъде компенсирано или дори надхвърлено от разходите за създаване на ново централно координиращо звено. Още: "Ефектът ще е нищожен": Ангел Кунчев с остра критика за парите за пръскане срещу комари по Дунав

Той дава конкретен пример с лабораториите към Националния център по радиология и радиационна защита, където само разходите за регистрации, сертифицирания и акредитации биха достигнали близо 600 хил. евро, а процедурата би изисквала и значително време.

„Риск за реакцията при извънредни ситуации“

Кунчев определя две от възможните дългосрочни последици като особено сериозни.

На първо място според него ще бъде затруднена оперативната дейност на РЗИ при извънредни ситуации, което може да доведе до забавяне и допълнителна бюрокрация.

На второ място той предупреждава за сериозни затруднения при радиационна заплаха и защитата на населението в случай на радиационно замърсяване.

Ако целта на реформата е икономия на средства, според Кунчев тя е можела да бъде постигната по-бързо и с по-малък риск.

Той посочва, че в системата на РЗИ и трите национални центъра има над 230 незаети щатни бройки. Според него ръководителите на отделните структури биха могли да оптимизират разходите според спецификите на регионите.

Главният държавен здравен инспектор критикува и начина, по който се подготвя реформата. По думите му подобна мащабна промяна трябва да бъде обсъдена с ръководителите и служителите в засегнатите структури, за да бъдат изяснени целите и начините за постигането им.

„Успешна реформа е тази, която е осъзнато приета от максимално възможен брой участници“, посочва той.

„Не желая никакви постове или финансова облага“

В заявлението си до премиера Кунчев изрично подчертава, че решението му не е продиктувано от лични или кариерни интереси.

Той заявява, че не желае никакви постове, административно развитие или финансова облага, като посочва, че е достигнал най-високото ниво на компетентност в своята професионална област.

Кунчев подчертава и че не е в лоши професионални или човешки отношения с настоящия министър на здравеопазването. Напротив — определя я като интелигентна, мотивирана и изключително работоспособна. Според него обаче поставената пред нея задача е неправилна.

„Искрено съжалявам, че дългият ми професионален път — 42 години само в системата на общественото здраве, трябва да завърши по този начин“, пише Кунчев.

В края на публикацията си той се обръща към колегите си с призив да продължат да работят „упорито и съвестно“ и да не позволяват на никого да ги унижава.

Ангел Кунчев е главен държавен здравен инспектор от 2013 г. и беше сред най-разпознаваемите лица на здравните власти по време на пандемията от COVID-19.

По-рано днес Министерството на здравеопазването официално съобщи за оставката му.

Решението идва на фона на обявената от здравното министерство административна реформа в системата. На 20 август министърът на здравеопазването заяви, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани и ще останат по места, като се предвижда обединяване на част от общите административни услуги.