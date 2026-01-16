За битката с Левски: Лудогорец си върна доказан голаджия (ВИДЕО)

Лудогорец обяви официално второто си ново попълнение по време на зимната пауза. Става въпрос за бившия голаджия на „орлите“ Руан Круз. Бразилецът подсилва шампиона на България като преотстъпен от тима на Ботафого. Срокът на договора между двата клуба е една година. Както е известно, в последните седмици ръководството на разградчани усилено търсеше качествен нападател, който да помогне на Лудогорец в битката с Левски за титлата в Първа лига.

Руан Круз има 30 гола в 84 мача за Лудогорец

Руан Круз се завръща в Лудогорец 🦅💚⚽️ Руан Круз се завръща там, където остави ярка следа – в Лудогорец. Бразилският... Posted by PFC Ludogorets 1945 on Friday, January 16, 2026

Руан Круз игра в Лудогорец между юни 2023-та и февруари 2025-та. Първоначално той бе под наем от Сантос, но след само шест месеца разградчани решиха да го вземат за постоянно. Нападателят изигра общо 84 мача за „орлите“ във всички турнири, в които се отчете с 30 попадения и 13 асистенции. През февруари 2025 година Руан Круз бе продаден на бразилския Ботафого срещу рекордните за българския футбол 10 милиона евро. Кариерата му в тима обаче не потръгна и той прекара последните няколко месеца в Реал Солт Лейк, където обаче не успя да впечатли с представянето си.

Нападателят ще остане при "орлите" за срок от една година

„Руан Круз се завръща там, където остави ярка следа – в Лудогорец. Бразилският нападател отново ще облече зелената фланелка, след като се присъединява към тима като преотстъпен за срок от една година. Ръководствата на Лудогорец и бразилския гранд Ботафого финализираха преговорите относно преотстъпването на офанзивния футболист, който добре познава обстановката в клуба и българския футбол“, се казва в част от съобщението на Лудогорец по повод привличането на Руан Круз.

