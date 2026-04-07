Започнаха да орязват шансовете на Левски за титлата

Лидерът в класирането в Първа лига Левски допусна грешка при визитата си на Добруджа, завършвайки наравно 2:2 в среща от 28-ия кръг на редовния сезон, а по този начин загуби две точки от аванса си пред втория в класирането Лудогорец, който пък победи с лекота ЦСКА 1948. Събитията от изминалия кръг пък пренаредиха коефициентите на водещите сайтове за спортни залози, които започнаха да орязват шансовете на Левски за титла.

Лудогорец се доближава до Левски

Дълго време букмейкърите считаха Левски за изявен фаворит, като някои оператори дори не предлагаха пазари за това "сините" да станат шампиони. Лудогорец обаче успя да върне интригата и в момента е на 7 точки зад лидера в класирането, а до края на сезона остават осем мача - два от редовния сезон и шест от финалните плейофи. Именно във финалните плейофи може да настъпят сериозни размествания, тъй като Левски има два мача с Лудогорец, два мача с ЦСКА и два мача с ЦСКА 1948.

Освен това Левски трябва да изиграе и още един мач с ЦСКА от редовния сезон, както и домакинство на Арда Кърджали още тази седмица. Преди изиграването на мача с Арда шансовете на "сините" да станат шампиони са оценявани от популярен букмейкър на 1.40. Шансовете на Лудогорец да стане шампион на България за 15-ти пореден път пък се оценяват на 2.75. ЦСКА и ЦСКА 1948 са с почти нищожни шансове за титлата, като коефициентите за тях са над 100.

Ако Левски успее да удържи аванса си до края, това ще бъде първа титла за "сините" от 2009 година насам, както и 27-ма в клубната история на тима от стадион "Георги Аспарухов". Това ще осигури на Левски и участие в квалификациите на най-силния европейски клубен турнир Шампионска лига. Припомняме, че Левски е първият български отбор, който стига до участие в груповата фаза на Шампионска лига - през сезон 2006/07.

