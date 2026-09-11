Левски и ЦСКА твърдо искали да участват в новия турнир на БФС, Лудогорец обаче пасува

Левски и ЦСКА твърдо са заявили желанието си да участват в новия турнир "Купа на елита", въпреки натоварения календар и ангажиментите им в евротурнирите. Това разкри заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов пред Дарик и dsport. По думите му именно интересът на двата столични гранда е сред положителните знаци около новата надпревара.

7 победи са необходими, за да спечелиш Купата на елита

"Трябваше да съобразим това с участието в шампионата и европейските клубни турнири, затова беше избрана и тази дата. През цялото време имаше твърда заявка от Левски и ЦСКА, че искат да участват. Радостен съм, че виждам обединение, гледаме с една посока в клубовете", заяви Гьонов.

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Той потвърди, че Лудогорец е отказал участие в първото издание, а на негово място е поканен Ботев Враца. "Купа на елита" ще бъде на директна елиминация – четвъртфинали, полуфинали и финал, като всички мачове ще се играят в една среща. Така до трофея ще се стига след общо седем двубоя.

"Турнирът има няколко предимства. Ще даде нови срещи между топ отборите, зрителски интерес, ще се срещнат най-добрите отбори. Ще генерира и финансови приходи. Имаме идея част от парите да отидат в помощ на Втора лига", обясни Гьонов.

Официалното представяне на турнира и всички подробности около него ще бъдат обявени във вторник.

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