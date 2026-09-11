Партията на Путин се закани предизборно за дълга война, Украйна ще тества нова балистична ракета директно в Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Изборите за руски парламент - Държавната дума - идват след седмица, а председателят на партията на диктатора Владимир Путин „Единна Русия“ и заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев официално изрази ангажимента на формацията да подкрепя продължителната война в Украйна. Той също така затвърди провоенната позиция на партията като част от неофициалната държавна идеология на Русия. В интервю от 10 септември за руското издание „Ведомости“ Медведев подчерта ангажимента на Москва към военните действия, към дългосрочната милитаризация на руското общество и към изискванията за по-големи икономически жертви от страна на същото това общество.

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Медведев изтъкна необходимостта руското общество да остане в състояние на постоянна военна готовност дори след края на войната в Украйна. Той посочи, че следвоенната руска отбранителна промишленост трябва да се преориентира към натрупване на запаси от оръжия, за да отблъсне предполагаемата екзистенциална заплаха за Русия, представлявана от НАТО и съюзниците на САЩ в Тихия океан. Медведев се опита да оправдае увеличената данъчна тежест и замъгли усилията на Кремъл да създаде условия за национализация на частни предприятия, като заяви, че настоящите предизвикателства оправдавали държавната намеса в икономиката. Бившият президент също така отрече, че Русия ще проведе мобилизация - въпреки нарастващите признаци, че Кремъл създава условията да го направи след изборите за Държавната дума този месец.

Освен това Медведев за пореден път отправи ядрена заплаха към Европа и НАТО. Той даде да се разбере, че Москва се стреми само и единствено към максималистичните си цели в Украйна, включително поемането на пълния контрол над Донбас. "Ако не успеем да сложим край на конфликта по нашите условия, той може да прерасне в глобален конфликт. Кой би ни нападнал? В крайна сметка, ние разполагаме с ядрени оръжия", заяви Медведев, цитиран от "Ведомости", пренебрегвайки, разбира се, какво би се случило, ако Русия наложи условията си за мир в Украйна (продължаване на по-широката конфронтация с НАТО и пълно завладяване на Украйна?).

Russia's Medvedev:



If we do not achieve an end to the conflict on our terms, it could develop into a global conflict.



Who would come at us? We have nuclear weapons, after all. pic.twitter.com/r7pBYzHj0u — Clash Report (@clashreport) September 10, 2026

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"Не казвам, че трябва да приемат руската гледна точка, но биха могли просто да преценят какво се случва - защо имаме тези опасения, защо не ни харесва, когато дадена държава се присъедини към НАТО", каза още бившият президент на Русия, обръщайки се към Алианса. Аз казвам: „Нашите ракети са насочени към вашите градове, а вашите ракети – към нашите. Ако се приближите към нас, времето за полет става все по-кратко. Защо да се радваме, че НАТО се приближава?". Всички те разбират това, но пренебрегнаха нашата позиция", твърди бившият държавен глава на страна, която вече пета година води агресивна война срещу по-малката си съседка.

Russia's Medvedev on NATO:



I am not saying they should accept the Russian point of view, but they could simply assess what is happening — why we have these concerns, why we don't like it when a particular state joins NATO.



I say: "Our missiles are aimed at your cities, and your… pic.twitter.com/pnKs9fUY60 — Clash Report (@clashreport) September 10, 2026

На 22 август Владимир Путин описа „Единна Русия“ като „военната партия“, натоварена с осъществяването на идеологическите цели на диктатора. Медведев използва позицията си като председател на „Единна Русия“, за да потвърди провоенната платформа и да позиционира формацията като лидер на неформална руска държавна идеология, която е провоенна и ултранационалистическа. Кремъл непрекъснато работи за милитаризирането на руското общество чрез милитаризация на младежта, военизирано образование и руската програма „Време на герои“, която назначава ветерани от войната в Украйна на държавни постове в цяла Русия и в окупираните украински земи. Позиционирането на „Единна Русия“ като единствен изпълнител на политиките на Путин за защита на страната срещу предполагаемо враждебно глобално обкръжение е подобно на една от ролите, в които се вписваше Комунистическата партия в Съветския съюз. Тази позиция подкрепя усилията на Кремъл да централизира властта, да заглуши несъгласието и да създаде условия за изискване на по-големи социални жертви от руското общество в подкрепа на войната в Украйна и извън нея, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

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Междувременно руснаците все повече се страхуват, че войната наближава до прага им. Преди имаше мрежи против комари — сега има мрежи срещу дронове. В Москва жителите започнаха да поставят защитно фолио на прозорците след атаки от украински безпилотни летателни апарати. Търсенето на фолиото се е увеличило с десетки проценти това лято, а фирмите и училищата го поръчват все по-често. Застрахователите също отчитат нарастващо търсене на полици, покриващи рискове, свързани с тероризъм и саботаж, предава беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Russians increasingly fear that the war is coming to their doorstep



There used to be mosquito screens — now there are drone screens. In Moscow, residents have begun installing protective film on windows following attacks by Ukrainian drones.



Demand for the film has risen by… pic.twitter.com/i2YFkWbVQ1 — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2026

Украйна вече тества нова балистична ракета, финалната фаза на изпитанията може да е директно срещу Русия

Украйна вече се е научила сама да се пази - компанията Fire Point, която стои зад ракетите "Фламинго" и дроновете FP-1/2, съобщава, че балистичната ѝ ракета с голям обсег FP-9 се намира във фаза на летателни изпитания. Разработчиците посочват, че тестовете се усложняват от обхвата на ракетата и минималното разстояние на балистичен полет, след което ракетата вече не може да бъде спряна чрез софтуер. Тъй като Украйна не разполага с достатъчно територия за пълноценно изпитание, компанията заявява, че следващата фаза на военните тестове може да премине директно към изстрелвания срещу руски цели. По-рано главният конструктор Денис Щилерман заяви, че тестването на двигателя с твърдо гориво е последната стъпка преди подобни изпитания. Изпълнителният директор Ирина Терех заяви, че FP-7 може да премине към оперативно използване в близко бъдеще, като добави: „Става дума за седмици, а не за месеци".

Fire Point says its long-range FP-9 ballistic missile (on the right) is in the flight-testing phase. Developers say testing is complicated by its range and a minimum ballistic flight distance after which the missile can no longer be stopped by software. Because Ukraine lacks… https://t.co/FJusB3rig5 pic.twitter.com/I3d0OIdTQp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 10, 2026

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Ръководителят на президентската администрация и бивш топ военен разузнавач Кирило Буданов заяви, че ударите от голямо разстояние сами по себе си не могат да спечелят войната и дават резултат само в съчетание с конвенционални военни операции. Той посочи използването от Русия на балистични и крилати ракети, както и на дронове с голям обсег срещу Украйна, като заяви, че въпреки бомбардировките Москва не е успяла да принуди Украйна да капитулира.

Presidential Office head Kyrylo Budanov says deep strikes cannot win a war by themselves and only work in combination with conventional military operations. He described long-range strikes as a means of support, influence and coercion rather than a decisive tool on their own.… pic.twitter.com/bzmM7fs3bi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 10, 2026

"Когато Русия започна своята незаконна, варварска и мащабна инвазия в Украйна, Путин направи поредица от прибързани прогнози: победа за 72 часа, а след това четири дни, за да превземе Киев. Минаха две седмици, след това един месец, шест месеца. Той смяташе, че украинската държава ще се разпадне, че волята на украинския народ може да бъде сломена. Изминаха четири години и 198 дни на смела съпротива. Украйна никога няма да се подчини", заяви канадският премиер Марк Карни на съвместна пресконференция с украинския си колега Володимир Зеленски.

Canadian PM Mark Carney:



When Russia began its illegal, barbaric, full scale invasion of Ukraine, Putin made a series of rash predictions: victory in 72 hours, then four days to take Kyiv.



It was two weeks, and a month, six months.



He thought the Ukrainian state would… pic.twitter.com/CxWn2TDZ8O — Clash Report (@clashreport) September 10, 2026

Отава и Киев подписаха 100-годишно партньорство, което ще представлява всеобхватен стратегически съюз в отбраната, търговията и инвестициите. Отделно от това Канада одобри нов пакет от помощи за Украйна на стойност 350 милиона канадски долара (250 милиона щатски долара), включително в противовъздушната отбрана. "Подписахме споразумение за началото на съвместното ни производство на дронове, като 30% от тях ще бъдат незабавно изпратени в Украйна - на бойното поле, при нашите хора, при нашите войници, за да спасят нашите деца и нашите семейства", отбеляза Зеленски.

Zelensky:



We signed the beginning of our drone co-production, and 30% of these drones will go to Ukraine immediately — to the battlefield, to our people, to our soldiers — to save our children and our families. pic.twitter.com/tG3MskuyW9 — Clash Report (@clashreport) September 10, 2026

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Карни допълни: "Канада винаги ще бъде солидарна с Украйна. Канадците разбират в дълбочината на душата си колко важна е вашата борба. Вашата кауза е и наша кауза, а вашата история е част от нашата история".

Canadian PM Mark Carney:



Canada will always stand in solidarity with Ukraine.



Canadians understand in our bones the importance of your struggle.



Your cause is our cause, and your history informs our history. pic.twitter.com/ofzaJIj6fT — Clash Report (@clashreport) September 10, 2026

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 121 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 11 септември е имало 235 бойни сблъсъка спрямо 277 на 10 септември. Руснаците са хвърлили 365 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 34 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2953 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 840 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 808 FPV дрона, което е с около 100 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-голям брой руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 33. Още 17 руски пехотни нападения са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, а откъм Часов Яр до Константиновка (Краматорското направление) не е имало нито една атака. В Лиманското направление, което е горещата тема на фронта в последните дни, украинците посочват, че са отблъснали 9 руски пехотни нападения при Нови Мир, Олговка, самия Лиман, както и в районите на населените места Новоселовка, Ставки, Дробишево и Диброва (северно от Лиман). При Гуляйполе, Запорожка област, е имало 8 сражения за денонощието.

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След месеци на отричане на реалната ситуация в района на Лиман руският военен пропагандист "Рибар" (бившият говорител на военното министерство Михаил Звинчук) започна да признава украинските успехи в този район. "В посока Купянск украинските формирования провеждат атаки по линията Фиголовка – Двуречная, с надеждата да пробият предния пост на руските части на запад от река Оскол. Ясно е, че противникът ще се опита да се възползва от проблемите на група „Запад“ в посока Лиман, особено ако там бъдат прехвърлени резерви от Купянск", добавя той.

After months of denying the actual situation near Lyman, Russian military analyst Rybar has started acknowledging Ukrainian gains in the area. His latest assessment still falls short of accurately representing the situation and the extent of Ukraine's gains. #Ukraine https://t.co/LjakEFXS4M pic.twitter.com/L4kcGapuvE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 10, 2026

В западната част на Запорожка област "руските войски продължават да укрепват позициите си в няколко района", пише каналът на 42-ра моторизирана дивизия на руската армия и публикува видео от село Мала Токмачка. "По всичко личи, че легендарното село е почти изцяло под контрола на руските части", пише военнопропагандният канал "Два майора".

В района на Гостомел в Киевска област снощи бе съобщено за голям пожар и поредица от експлозии, сред които, по всичко личи, и вторични взривове - вследствие на руски удар. Руски източници твърдят, че е бил ударен склад, в който са се намирали ракети и дронове. Това е ясен резултат от засилените руски разузнавателни полети над Киевска област и неспособността на Украйна да ги потисне или да ги свали.

A large fire and repeated explosions, apparently including secondary detonations, were reported in the Hostomel area of Kyiv region following a Russian strike. Russian sources claim a depot containing missiles and drones was hit. This is not good, and a clear result of increased… pic.twitter.com/nKZQ5rABLm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 10, 2026

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