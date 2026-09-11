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Отново: Два румънски изтребителя на крак заради тревога по границата с Украйна

11 септември 2026, 9:12 часа 553 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Отново: Два румънски изтребителя на крак заради тревога по границата с Украйна

Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е установила днес около 4:15 ч. група въздушни цели на около 16 километра северно от Вилкове (Украйна) в близост до границата с Румъния, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА. Предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча (Югоизточна Румъния) е изпратено в 4:36 ч. чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). Още: След сигнал за въздушна тревога: Румъния вдигна два изтребителя F-16

Два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили, намиращи се в режим на бойно дежурство по линия на мисията „Въздушна полиция“ в авиобаза Борча, излетяха за наблюдение на ситуацията, се посочва в съобщение на Министерството на националната отбрана. Въздушната тревога в северната част на окръг Тулча е отменена в 6:30 ч., като не са регистрирани навлизания във въздушното пространство на страната, съобщава още Министерството на националната отбрана. Още: Пореден дрон падна в Румъния, издирват останките му

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Румъния изтребители война Украйна въздушна тревога
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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