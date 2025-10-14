Войната в Украйна:

Нешка Робева: Леля Ванга завеща да пазим вярата (ВИДЕО)

"Леля Ванга завеща да не се мразим, да си помагаме, да пазим вярата." Това каза бившата треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева за БТА в местността Рупите, където стотици вярващи отбелязаха храмовия празник на черквата "Света Петка" и се поклониха пред паметта на пророчицата.

"Според думите на леля Ванга света Петка е българската светица и тя пази България. Досега не съм пропускала да отбележа големия български празник Петковден. Много хора вярват на леля Ванга, защото тя е доказала, че трябва да ѝ се вярва и може да й се вярва. Но малцина са тези, които могат наистина да изпълнят заветите ѝ. Дори аз, която съм била близо до нея и съм чула от нея много съвети, не мога да кажа, че изпълнявам всичко, което ме е посъветвала. Едно е да кажеш: аз вярвам. Друго е да живееш според каквото повелява вярата", смята Нешка Робева.

Тя споделя, че за нея леля Ванга винаги е била учител на световно, вселенско ниво. Пророчицата е завещала на българите простички неща, които, не сме способни да изпълним, допълни Робева. Сред съветите и заръките на Ванга са да не се мразим, да си помагаме, да не си завиждаме, да пазим вярата. "И още нещо, което не е казала пред мен, но съм сигурна, че днес би казала: Нека да не се подаваме на политиката и политиканството, да не намразваме хората, да знаем, че що е човек е създадено от Бога. Във всеки има и доброто и лошото - да дадем път на доброто и на славянското и православието. Нека има и другите религии, но да не забравяме православието", призова Нешка Робева.

Весела Софева
