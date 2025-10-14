Вече нямаме перука и вкарахме най-красивия гол: 6 причини за гордост с националите по футбол!

България може и да претърпя кошмарна загуба с 1:6 от Турция, но колегите от Sportlive.bg намериха 6 причини за гордост с националите по футбол! А те са повече от любопитни - от това, че президентът на Българския футболен съюз вече е с истинска коса (а не с перука), до това, че България вкара най-красивия гол този месец. И не, не става въпрос за попадението на Радослав Кирилов, дошло след щастлив рикошет.

С какво можем да се гордеем покрай националния отбор по футбол?

Разбира се, става дума за ювелирния автогол на Виктор Попов. Защитникът на Черно море имаше нещастието да си вкара невероятен гол в собствената врата, матирайки Даниел Митов. Без подготовка, с едно докосване - Попов успя да прехвърли Митов и да вкара елегантно, както малцина нападатели в света могат да го направят. Ако не бе отиграл топката, то за Турция щеше да е далеч по-трудно да вкара.

Автоголът на Попов обаче е само една от шестте изтъкнати причини. Другата, както споменахме, е това, че Георги Иванов - Гонзо има истинска коса! Така фалшив остава само футболът ни, не и косата на боса на футбола ни, както бе преди няколко години. Кои са всичките 6 причини за гордост с националите по футбол - четете в Sportlive.bg!