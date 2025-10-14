Войната в Украйна:

Карлос Насар отказва да се снима с чакан благодетел в БФ щанги, който май е с инициали Д.П.

3-кратният световен шампион Карлос Насар отказва да се снима с чакан финансов благодетел във федерацията по вдигане на тежести (БФВТ), което и бави отпускането на средства от въпросния спонсор. Това стана ясно от изказване на президента на БФВТ Стефан Ботев в ефира на bTV. Той не назова конкретно името на финансовия благодетел, но от думите му май става въпрос за личност с инициали Д.П. 

Насар не иска да се снима с "Главното Д"?

"Карлос Насар отказва да се снима с един точно определен спонсор и затова спонсорът отказва да даде пари, защото има претенции да се снима с целия национален отбор. А Карлос отказва. Кой е спонсорът няма значение, но е частно лице", каза Насар пред bTV. А журналистът Георги Филипов тълкува изказването на Ботев, че визира "Главното Д". Ето какво пише Филипов във Фейсбук:

"Карлос Насар отказва да се снима с Главното Д под герба и да припознае Новото начало в спорта, затова Главното Д не дава пари на федерацията по вдигане на тежести", гласи част от публикацията на Филипов, като очевидно визира Делян Пеевски. "Две федерации са под контрола на Пеевски (вдигане на тежести и борба) и двете се тресат от скандали. Крамолите в БОК са вдъхновени от същото Главно Д", допълва още Филипов.

Припомняме, че Карлос Насар няма договор с федерацията по щанги, тъй като не може да се споразумее за условията по контракта. Щангистът разчита на финансиране от частни спонсори и не получава заплата от федерацията, която пък настоява да го използва като лице пред нейни спонсори. 21-годишният тежкоатлет вече има олимпийска титла, 3 световни титли и 3 европейски титли.

