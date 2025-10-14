Войната в Украйна:

"Безхаберници", "лаици" и "послушници": Вили Вуцов избухна срещу БФС и националния селекционер

Емблематичният български треньор Велислав Вуцов за пореден път избухна срещу Българския футболен съюз. Той отправи сериозни критики по адрес на настоящето ръководство, начело с президента Георги Иванов - Гонзо, а след това подхвана новия национален селекционер Александър Димитров. Според Вуцов стратегията на специалиста при загубата срещу Турция е била много грешна. Той също е категоричен, че работата на БФС не може да бъде ползотворна за желания прогрес на футбола ни.

БФС е ръковен от "безхаберници", "лаици" и "послушници"

Вуцов смята, че не е възможно футболът ни да тръгне в правилна посока, когато се управлява от "безхаберници", "лаици" и "послушници". Той остана силно разочарован от поражението с 1:6 от Турция и дори не е спал от нерви след нвго. Ето какво каза още Вуцов в своя подкаст в YouTube: "Като не посадиш нищо, какво може да береш? Нашите отбори изнемогват, футболът се управлява от лаици. След мача с Турция не съм спал от нерви. Мен ме е срам. Хората, които работим във футбола, допускаме да бъдем управлявани от безхаберници и лаици. Навремето футболът се управляваше от "футболните" хора. Сега отгоре са лаици и безхаберници, а тези, които разбират и знаят, са някакви слуги. На важни позиции се назначават послушници. И това са резултатите.

Те те бият 1:6 и аз да кажа в телевизионния ефир какви хубави неща съм видял? Какво да коментирам, ако не мога да нападам играчите и треньорите? Всъщност не са и толкова виновни. Това е "продуктът", който създаваме. И когато го създадем такъв, очакваме магии. Очакваме първенството да е "бамба-мамба-карамба", коментираме кой съдия каква тъпотия е вършил. И като дойде мачът на националния отбор, да се пременим в златни премени и да бием световния шампион. Няма как да стане. И във футбола може да има светли лъчи, само ако се смени начинът на управление", категоричен е Вуцов.

"Вчера Георги Иванов каза: "С тези футболисти няма как да се гордеем с футбола си", продължи Вуцов с нападка към президента на БФС. "Г-н Иванов, тези играчи са "продукт" на това, което създаваме – ние, футболните хора, БФС, футболните дейци, клубовете. Не е "ние няма как да се гордеем с тези играчи". С това ръководство няма как да се гордеем. Можем само да се срамуваме и да се чудим как, какво и защо. А една клика плямпачи и лизаци викат: "Как страшно работим!" Идва страшният съд. И ни удря не с чук, а с томахавка в главата. Бърборим си и нищо не правим. Това е целият проблем."

Вуцов със съвет към новия селекционер

"Смятам, че основната причина за загубата от Турция не е от деня на срещата. След мача с Грузия Димитров направи осем промени – ние отписахме мача още преди да е започнал. Спомням си, че отборът при баща ми – един-двама като ги нямаше, ставаше конфронтация. На мен ми казваше, когато започнах като треньор: "Момче, много опитваш да смениш състава. За да смениш единия от двойката централни защитници, ако тя играе добре, трябва да е умрял единият." А срещу Турция от седемте играчи с подчертани дефанзивни функции шест бяха нови. Трябва да се изгради основа от 13-14 човека, а другите да получават шанс при проблеми с контузии или болести. Повечето от головете срещу Турция бяха от асинхрон в действията на нашите играчи", посъветва той Александър Димитров.

Дария Александрова
